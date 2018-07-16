Чукотка представит на ВЭФ-2018 павильон в виде ледяного куба

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Чукотка в рамках выставки "Улицы Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представит экспозицию в виде большого "ледяного" куба, сообщает в понедельник правительство региона.

Экспозиция Чукотки будет называться "Мир настоящих людей".

"Центром экспозиции Чукотки станет шестиметровый куб, символизирующий ледяной покров, в который "закован" округ. Посетителям павильона продемонстрируют короткометражные фильмы о природе, национальных традициях коренных народов Чукотки, экономических и социальных проектах, реализуемых в регионе. Объемное изображение и звуковые эффекты позволят гостям окунуться в атмосферу Чукотки, вдохнуть ее воздух, поприсутствовать в косторезной мастерской и на выплавке золота", — говорится в сообщении.

Также гостям экспозиции покажут уменьшенную копию "Знака солнца", установленного в Эгвекиноте на месте пересечения Северного полярного круга и 180-го меридиана – так называемого "Русского Гринвича". Кроме того, на стенде региона представят традиционную ярангу и "ярангу 2.0" — современное мобильное жилище оленеводов.

Общая площадь выставочного комплекса Чукотки на выставке превысит 900 квадратных метров. Почти вся экспозиция будет укрыта "танцем ветра" — кинетической инсталляцией из тысячи кусочков фольги. Ее колыхание на ветру будет создавать эффект облаков.

На ВЭФ-2017 округ представил павильон в виде 26-метрового кита. Тогда стенд Чукотки посетили более 5 тысяч человек.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.