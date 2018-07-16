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Экономика

Украинский экономист предупредила об угрозе дефолта‍

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (133)
(обновлено: 03:59 16.07.2018)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экономика Украины, несмотря на мнимую стабилизацию, стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса, на что указывают многие индикаторы, об этом говорится в статье украинского экономиста Татьяны Богдан, опубликованной в издании "Зеркало недели".

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© РИА Новости / Стрингер
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"Негативным является тот факт, что Национальный банк допустил уменьшение объема международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны (на 6,9% за 5 месяцев с начала года). И это — в период пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу (2018-2020 годы), что без продолжения поддержки международных организаций порождает для Украины реальную угрозу суверенного дефолта", — пишет Богдан.

Автор статьи отмечает, что, согласно данным Всемирного банка за 2016 год, такие показатели, как соотношение внешнего долга и экспорта, а также валового национального дохода значительно превышало средний уровень в странах с невысокими доходами.

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© Fotolia / An-T
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Кроме того, внешний совокупный долг Украины по состоянию на конец марта 2018 года составлял 210,2% от объема экспорта, при предельно допустимом уровне в 200%, внешний долг равнялся 100,3% ВВП при предельно допустимом уровне 60%, а краткосрочный внешний долг Украины достиг уровня 259,7% международных резервов при предельно допустимом уровне в 100%.

Эксперт отмечает, что в первом квартале 2018 года 11 индикаторов внешней устойчивости только три показали низкий степень уязвимости к воздействию шоковых ситуаций. По остальным индикаторам размера внешнего долга, долговых выплат и величины международных резервов страны уровень соответствующих рисков оценен как очень высокий.

"Таким образом, значительный дефицит торгового баланса, низкий уровень международных резервов, отрицательное сальдо международной инвестиционной позиции, чрезмерные объемы внешнего долга Украины и непосильное бремя долговых выплат сигнализируют о возможности наступления долгового кризиса и кризиса платежного баланса в нашей стране в недалеком будущем", — предупреждает Богдан.

Экономист также отмечает, что в начале 2018-го впервые за три года Украина столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета и осуществлением плановых выплат в счет погашения и обслуживания внешнего долга.

Она указывает, что киевские власти планировали привлечь для рефинансирования выплат по международным займам около 6 миллиардов долларов, однако за первое полугодие этот показатель из-за приостановки программы сотрудничества с МВФ составил лишь 100 миллионов долларов.

В результате, по словам Богдан, возникли проблемы с финансированием расходов бюджета, из-за чего минфин вынужден сокращать объемы ассигнований, что неизбежно приведет к секвестру бюджета.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
На крючке: как огромный долг и МВФ толкают Украину к дефолту
"Сокращение госрасходов в условиях слабого восстановления экономической активности после глубокого кризиса 2014-2015 гг. станет фактором подавления экономической деятельности и углубления социально-демографического кризиса в стране", — констатирует автор статьи.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

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