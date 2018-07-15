ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Сбербанк может заменить часть рабочих мест на роботов для увеличения производительности труда сотрудников, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

"Этого (замены части рабочих мест в Сбербанке на роботов – ред.) не может не быть, это точно так и будет. Просто мы не делаем роботов для того, чтобы они заменяли людей. Ни при каких условиях мы не будем так делать. Мы делаем роботов, чтобы они увеличивали производительность труда человека. Это две разные задачи", — заявил он.

"Я дам пример. Предположим, на некотором участке работают три человека, которые обслуживают три большие профессиональные счетно-сортировочные машины для банкнот. Используя коллаборативную робототехнику, мы делаем так, что эти три человека могут обслуживать не три подобных станка, а десять. То есть производительность труда увеличилась, возможности для этих людей увеличились. Иногда бывает большая нагрузка по вечерам, иногда бывают праздники и люди снимают больше денег из банкоматов, и роботы помогают справиться с увеличенной нагрузкой. Но людей из-за этого не надо сокращать", — добавил он.

Сбербанк, по словам Ефимова, рассматривает роботов в пяти направлениях: промышленно-коллаборативная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства (воздушные и наземные), промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.

В декабре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф объявил о запуске процесса массовой роботизации. По его словам, резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет, ведь у сотрудников еще есть время освоить новые специальности. Тогда же глава крупнейшего российского банка сообщил, что в 2018 году Сбербанк создаст 30 роботизированных центров налично-денежного обращения. Греф обратил внимание на динамику: в 2016 году были созданы три таких центра, в 2017 году — пять.