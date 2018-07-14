На депозитах Газбанка не было бюджетных средств Самарской области

САМАРА, 14 июл — РИА Новости. Бюджетных средств Самарской области на депозитах Газбанка не было, сообщил в субботу в своем аккаунте в Twitter врио губернатора региона Дмитрий Азаров.

Банк России с 11 июля отозвал лицензию на банковские операции у самарского Газбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, Газбанк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ. Выплаты вкладчикам, по данным Агентства по страхованию вкладов, начнутся не позднее 25 июля.

"Провел совещание по Газбанку. Бюджетных денег в нем не было и быть не могло. По данным минфина, остатки по счетам МУПов и предприятий с госучастием — 230 миллионов рублей. Но кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с госучастием – 2,29 миллиарда, то есть в десять раз больше", — написал Азаров.

Ранее Минфин региона сообщал, что 4,7% работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Самарской области получали зарплату через Газбанк. Кроме того, по информации пенсионного фонда по региону, 10 тысяч жителей Самарской области получали в Газбанке пенсии и соцвыплаты. По словам Азарова, никаких потерь по зарплатам и социальным выплатам из-за отзыва лицензии у Газбанка не будет.

"Переданы документы на изготовление новых зарплатных карточек по сотрудникам, имевших карты Газбанка… Во вторник встречусь с руководством АСВ. В деталях обсудим ситуацию по вкладчикам. Все компенсации по вкладам будут выплачены в соответствии с действующим законодательством в короткие сроки", — добавил Азаров.