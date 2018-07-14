В Раде признали "ничтожность" санкций против Крыма

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Санкции Запада против Крыма "совершенно ничтожные", заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

Как считает депутат, экономические ограничения, введенные против Крыма "не приносят особого ущерба" российской экономике.

"Санкции, о которых постоянно трубят наши власти, они по Крыму, если вы проанализируете, совершенно ничтожны. Основные санкции, которые внедрялись, они вводились после MH17 и после событий на востоке нашей страны. Если минский формат увенчается успехом, то по Крыму останутся санкции, которые абсолютно не вредят", — сказал Мураев.

Парламентарий также посетовал, что США не рассматривают Украину как партнера, а используют ее для "давления" на Россию.

"(США. — Прим. ред.) Нас используют как объект для того, чтобы решать свои геополитические вопросы. Мы такая точка, которую используют, чтобы больнее надавить на мозоль Российской Федерации, но в первую очередь не решить наши проблемы, а решить свои интересы", — заключил Мураев.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, но заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.