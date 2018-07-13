В МИД Китая рассказали об ответе БРИКС на торговый протекционизм

ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Страны БРИКС усилят координацию в макрополитике, чтобы реагировать на политику односторонних действий и торговый протекционизм, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

"Страны укрепят координацию в макрополитике для реагирования на вызовы, которые в настоящее время несут односторонние действия и протекционизм, а также для реагирования на риски, которые стали следствием изменения политики некоторых развитых стран Запада", — заявил Чжан Цзюнь на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в ЮАР.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 25-27 июля.

Он подчеркнул, что страны БРИКС будут поддерживать механизм международной торговли с принципами ВТО в качестве его основы, будут работать над созданием мировой экономики открытого типа и создавать благоприятные условия для развития и сотрудничества в рамках БРИКС.

"Можно сказать, что в новых условиях международной обстановки укрепление торгово-экономического сотрудничества способствует собственному развитию каждой из стран БРИКС. Вместе с тем это также соответствует ожиданиям международного сообщества от БРИКС по вкладу в развитие мировой экономики", — отметил китайский дипломат, отвечая на вопрос, будут ли страны БРИКС наращивать взаимодействие в ответ на торговые трения с США.

Он добавил, что страны БРИКС намерены укрепить сотрудничество в таких областях как цифровая экономика и строительство инфраструктуры.