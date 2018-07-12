Путин продлил действие продэмбарго

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции.

По принципу взаимности

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что ограничительные меры необходимо продлевать в ответ на решения Запада.

По его словам, продэмбарго "вводится по принципу взаимности" и стимулирует развитие внутреннего производства.

"В последнее время наше сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции активно развивались благодаря этим решениям. И если раньше в значительном объеме импортировали свинину, говядину, курятину, зерновые продукты, фрукты, то сейчас мы начали больше производить у себя и, соответственно, от этого только выиграли", — отметил политик.

Аграрии поддерживают решение

Продление продовольственного эмбарго подтверждает курс на импортозамещение и не повлечет никаких изменений для бизнеса, который уже давно освоился в новых реалиях, считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.

В том, что продление контрсанкции свидетельствует о продолжении курса правительства на поддержку аграриев, уверен президент Плодоовощного союза Сергей Королев.

"При принятии инвестиционных решений наши предприниматели, наши компании, конечно, будут ориентироваться, в том числе, и на это решение президента", — считает он.

О благоприятном влиянии продовольственного эмбарго на российских производителей мяса рассказал глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, отрасль не только сокращает импорт, но активно выходит на внешний рынок.

История контрсанкций

Глава государства 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий ввоз в страну некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.