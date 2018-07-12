Свыше 826 млн рублей выделено на Тамбовщине на развитие жилстроительства

ТАМБОВ, 12 июл — РИА Новости. Более 826 миллионов рублей, в том числе 759,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 66,7 миллиона рублей из бюджета области выделено в 2018 году в Тамбовской области на реализацию проектов строительства жилья и инфраструктуры в рамках госпрограммы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Ассигнования на жилстроительство по сравнению с прошлым годом почти удвоились. Это обусловлено тем, что губернатор Александр Никитин считает развитие стройкомплекса одной из основных задач, стоящих перед Тамбовской областью. Благодаря этому в 2018 году продолжится строительство дорог в микрорайонах Радужное, Северный и Телецентр Тамбова, будет введено в эксплуатацию 114,5 тысяч квадратных метров жилья", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2017 году на эти же цели в рамках соглашения, заключенного администрацией Тамбовской области с Минстроем, было выделено свыше 481,4 миллиона рублей. В результате введены в эксплуатацию 8,5 километров дорог в микрорайоне Радужное, построен детский сад на 250 мест в микрорайоне Телецентр. Введено в строй жилья 78,6 тысячи квадратных метров жилой площади.

В пресс-службе добавили, что Тамбовская область будет и дальше участвовать в жилищных программах Минстроя, сейчас идёт планирование работ на 2019 год. Господдержка комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства осуществляется в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

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