В Латвии аннулировали лицензию у ABLV Bank

РИГА, 12 июл — РИА Новости. У ликвидируемого в Латвии ABLV Bank аннулирована лицензия на работу, говорится в распространенном в четверг сообщении Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии.

В FKTK заявили, что соответствующее решение Европейского центробанка вступило в силу 11 июля в 24 часа по латвийскому времени.

"Решение принято с учетом полученного в этом году в начале марта решения собрания акционеров банка о самоликвидации и принятого 12 июня FKTK решения разрешить банку начать процесс самоликвидации", — говорится в сообщении комиссии.

В комиссии добавили, что это закономерный шаг.

"Это запланированный и закономерный шаг в процессе самоликвидации банка, который никак не влияет на его ход. FKTK продолжает контролировать процесс самоликвидации согласно ранее утвержденному плану и порядку", — сказал председатель FKTK Петерс Путниньш.

В Банке Латвии подтвердили, что в соответствии с решением Европейского центрального банка прекращено участие ABLV Bank в поддерживаемой центральным банком системе обеспечения межбанковских платежей и ценных бумаг.

В начале 2018 года учреждение министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

ABLV Bank подал FKTK план самоликвидации 5 марта. Спустя три месяца, 12 июня, комиссия разрешила банку приступить к процессу самоликвидации.