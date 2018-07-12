Россия готова инвестировать $50 млрд в иранский нефтегазовый сектор

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва заявила о готовности инвестировать в нефтегазовый сектор Ирана 50 миллиардов долларов, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Готовность, которую господин Путин озвучил в ходе сегодняшней встречи, заключается в том, чтобы расширить нефтяные связи двух стран и увеличить инвестиции в нефтегазовую промышленность нашей страны до потолка в 50 миллиардов долларов", — приводит его слова телекомпания IRIB.

Велаяти также отметил, что это достаточно большая сумма, которая может стать хорошей заменой европейским компаниям, отказавшимся от работы с Ираном.