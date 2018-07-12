Burger King опроверг сообщения о записи экрана своим мобильным приложением

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мобильное приложение российского Burger King не собирает персональных данных пользователей, информация об их поведении в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены, сообщили РИА Новости в Burger King.

В среду в социальных сетях появились сообщения о том, что мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания Burger King записывает видео с экранов российских пользователей этого приложения. Пользователи указывали, что приложение может вести запись, например, при вводе данных о банковских картах.

На эти сообщения и возможную уязвимость обратил внимание Роскомнадзор: на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ведомство обратилось к компании с соответствующим вопросом. Комментарием пресс-службы Роскомнадзора РИА Новости пока не располагает.

"Мобильное приложение Burger King с удаленным заказом не собирает персональных данных своих подписчиков. Все транзакции надежно защищены одним из лучших эквайеров страны — "Яндекс.Касса". Данные о поведении пользователей в приложении не содержат информации о банковских картах и не хранятся на сервере", — сказал диджитал-директор "Бургер Кинг Россия" Сергей Очеретин, слова которого привели в компании.

Он подчеркнул, что эти данные обезличены и закодированы таким образом, из них невозможно получить персональную информацию. "Приложение разработано для того, чтобы гости Burger King могли заказывать и забирать заказы у нас без очереди", — добавил диджитал-директор.

Как работает приложение

В сети ресторанов указали, что приложение Burger King действительно подключено к аналитической платформе AppSee, которая позволяет, в частности, выявлять технические проблемы в работе приложения. "То есть это техническая надстройка, которая позволяет программистам определять, какой блок мобильного приложения следует улучшать для более удобной и бесперебойной работы", — пояснили в компании.

"Эта система не имеет ничего общего со сбором персональных данных, более того, ни мы, ни специалисты AppSee не видят персональных данных (они приходят на сервер в обезличенном виде)", — добавили в Burger King. Компания указывает, что работа AppSee попадает под европейский закон о защите персональных данных.

"Поэтому любой сбор таких данных обернулся бы для них огромными штрафами со стороны большого количества государств", — отмечает сеть. При этом аналитическая платформа подключена не ко всем пользователям, а к небольшой выборке, анализирует менее 10% от всех действий в приложении, этот анализ ведется только при наличии WiFi-соединения и не производится через мобильные сети связи.

Приложение Burger King анализирует насколько удобно клиентам пользоваться им, возможности для улучшения работы приложения и устранения проблем. "Мы не получаем личных сведений о госте, кроме номера телефона, имени и e-mail. Более того, мы дорожим каждым нашим гостем и ни за что не будем даже этими данными ни с кем делиться", — указывает сеть. Сейчас приложением, по оценке компании, пользуются около 3 миллионов человек.