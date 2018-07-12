Правительство одобрило план по повышению инвестиций до 25% от ВВП

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. План по повышению уровня инвестиций в основной капитал в России до 25% от объема ВВП страны одобрен правительством, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина в четверг.

"Если всем всё понятно, давайте информацию к сведению примем и одобрим этот проект плана, чтобы он стал основой для работы", — сказал Медведев. Он отметил, что недавно проводил совещание на эту тему.

"Там определенные поручения тоже давались, я хотел, чтобы другие члены правительства послушали информацию о том, каким образом мы будем реализовывать эту масштабную идею — о повышении объёма инвестиций, увеличении темпа роста инвестиций в основной капитал до 25% и связанные задачи по инвестиционному климату", — добавил премьер.

Министр экономического развития Максим Орешкин в июне говорил, что рост инвестиций в экономику РФ с текущих 21% до 25% от объема ВВП к 2024 году возможен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала. По его словам, инвестиции на 0,5% от ВВП будут профинансированы за счет бюджетных средств через Фонд развития. Еще 0,5% должны дать рост банковского кредитного корпоративного портфеля и вложения в облигации.

Орешкин отмечал, что источником также станет сокращение оттока капитала – это даст инвестиции в 0,7% ВВП. Еще 0,6% будет вложено за счет прибыли корпоративного сектора, и 0,5% ВВП должно прийти из вновь создаваемых механизмов долгосрочных сбережений населения, того же пенсионного капитала, добавил он. Министр замечал, что прирост финансирования инвестиций не должен приводить к росту инфляции.