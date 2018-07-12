Поморье продолжает лидировать в рейтингах динамики промпроизводства

АРХАНГЕЛЬСК, 12 июл — РИА Новости. Архангельская область вошла в пятерку лучших регионов России по динамике промышленного производства: согласно исследованию, проведенному РИА Рейтинг на основании данных Росстата, за январь-май 2018 года рост промпроизводства составил 123% по отношению к тому же периоду 2017 года.
"Архангельская область продолжает демонстрировать уверенный рост в промышленном производстве. Так, по данным РИА Рейтинг, по итогам 2017 года регион также вошел в пятерку регионов-лидеров, в которых промышленное производство выросло более чем на 30%", — отмечается в сообщении пресс-службы губернатора Поморья.
В Архангельской области промышленное производство в 2017 году увеличилось на 31,1%, в том числе, рост обрабатывающих производств превысил 20%. Наиболее заметно
увеличилось производство в целлюлозно-бумажном, добывающем и судостроительном секторах.