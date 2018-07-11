Сенатор: "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на давление Запада

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США, несмотря на экономическое и политическое давление на Европу, не заставят Берлин отказаться от участия в "Северный поток — 2", немцам это невыгодно, заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ФРГ контролируется РФ поставками газа. По его словам, неприемлемо, что Берлин платит миллиарды Москве, от которой США должны его защищать.

"Все прекрасно понимают, что за этим заявлением стоит чисто коммерческий интерес американского бизнеса. США пытаются навязать Европе в целом и ФРГ свой сжиженный газ, который намного дороже российского природного газа", — сказал Калашников.

Он считает, что "эта попытка не увенчается успехом".

"Расчетливый немецкий бюргер на это никогда не согласится, ФРГ не станет выходить из "Северного потока-2", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что российский проект будет реализовываться, "хотя и не без проблем".

Вместе с тем, Трамп может все же надавить на Германию и европейских союзников, чтобы их платежи в бюджет НАТО на практике составляли не менее 2% ВВП, полагает Калашников.