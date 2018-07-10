США и Саудовская Аравия обсудили поставки нефти

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Американские дипломаты встретились в Джидде с министром энергетики Саудовской Аравии и обсудили вопросы сохранения уровня поставок нефти на фоне введения санкций США против Ирана, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.написала Науэрт в Twitter.
Ранее директор по политическому планированию госдепартамента Брайан Хук заявил, что США призывают страны свести до нуля импорт иранской нефти к 4 ноября. После этой даты США начнут вводить санкции против тех, кто этого не сделал.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.