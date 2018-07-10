Сумма штрафов АЗС за некачественное топливо превысила 28 миллионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в 2018 году оштрафовало за низкое качество топлива около 50 автозаправок на общую сумму в 28 миллионов рублей, что значительно больше показателя 2017 года, заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов на промышленной выставке "Иннопром-2018".

"На сегодняшний момент порядка 50 автозаправочных станций подверглись взысканию в виде оборотных штрафов. Общая сумма назначенных штрафов перешагнула отметку 28 миллионов рублей, что в разы превышает те объёмы, которые у нас были по итогам прошлого года", — сказал Абрамов журналистам.

По его словам, самым крупным стал наложенный на три заправки Shell общий штраф на 6 миллионов рублей.

"Если мы посмотрим средний размер штрафа, который мы имеем сегодня с применением инструмента оборотного штрафа, и сравним его с тем средним штрафом, который был до введения штрафа с выручки, то мы увидим, что в десять раз у нас поменялась статистика: с 80 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. Скорее всего, этот средний штраф будет еще немного подрастать", — добавил Абрамов.