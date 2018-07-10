В России утвердили предварительный стандарт мобильных приложений

Болельщик на чемпионате мира по футболу в России

Болельщик на чемпионате мира по футболу в России

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило предварительный национальный стандарт, содержащий требования к качеству и безопасности мобильных мобильных приложений, сообщается на сайте ведомства.

"Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт 277-2018 "Российская система качества. Сравнительные испытания мобильных приложений для смартфонов". Документ был разработан АНО "Роскачество" и будет введен в действие c 1 октября 2018 года сроком на три года. В 2021 году после апробации стандарту будет присвоен статус ГОСТ Р", — говорится в сообщении.

Поясняется, что стандарт содержит требования к качеству и безопасности мобильных приложений и станет ориентиром для разработчиков в странах-членах ЕАЭС при создании и тестировании высококачественных мобильных продуктов.

Документ включает 87 требований к качеству приложений, в том числе к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности.

"Впервые в России утвержден предварительный национальный стандарт, определяющий методы проведения сравнительных испытаний мобильных приложений и содержащий опережающие требования к качеству продукта. Мобильные приложения сегодня являются неотъемлемой частью жизни граждан, поэтому разработка данного стандарта и присвоение ему статуса предварительного национального стандарта играет важную роль в процессе развития информационного общества в Российской Федерации", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

В рабочую группу технического комитета при Росстандарте по разработке стандарта вошли представители Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, а также специалисты ведущих компаний-разработчиков приложений, в том числе iD EAST, "Сбербанк-Технологии", Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Института развития интернета.