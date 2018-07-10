Холманских стал председателем совета директоров Уралвагонзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Игорь Холманских, освобожденный от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, назначен председателем совета директоров "Уралвагонзавода" (УВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"Да, мы подтверждаем назначение", – ответила собеседница агентства на вопрос о назначении Холманских председателем совета директоров УВЗ.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе освободил Холманских от должности полпреда президента в УрФО. На этот пост назначен экс-помощник Путина Николай Цуканов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Холманских до 2012 года работал на "Уралвагонзаводе" начальником танко-сборочного цеха.