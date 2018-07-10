ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл – РИА Новости. Объекты "Эксон Нефтегаз Лимитед" могли быть причастны к гибели сельди на севере Сахалина, сообщил РИА Новости во вторник руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

В начале июня 2018 года на северо-западном берегу залива Пильтун было обнаружено большое количество мертвой тихоокеанской сельди. На 40 километрах побережья экологи нашли не менее 450 тонн погибшей рыбы. Пресс-служба Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) сообщала, что одной из причин гибели сельди в заливе Пильтун на севере Сахалина может быть острый дефицит кислорода.

"Мы согласны с мнением СахНИРО: сельдь действительно погибла от острого дефицита кислорода в воде северной части залива Пильтун. Его аномальный недостаток вызвали антропогенные факторы, в частности, промышленные объекты компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" — подводный нефтепровод, пересекающий залив. Во время ремонтных работ на объекте на льду залива была наморожена специальная ледовая дорога шириной около 30 метров и толщиной до нескольких метров. Затем ее большая часть опустилась на дно и превратилась в ледовую дамбу. Она разрушилась сама к началу июня, но преграда долгое время серьезно ограничивала приток насыщенных кислородом морских вод в северную часть Пильтуна", — поделился эколог.

Факт проводившихся в заливе работ РИА Новости подтвердил пресс-секретарь "Эксон Нефтегаз Лимитед" Алексей Курбатов. "Зимой 2018 года компания действительно выполняла работы по техническому обслуживанию трубопровода на участке перехода через залив Пильтун. После окончания работ 2 апреля 2018 года все оборудование было демонтировано и вывезено с участка. Работы выполнялись экологически безопасным способом и в соответствии с утвержденным проектом, документация по которому получила требуемые согласования соответствующих надзорно-контрольных органов. Ледовая дорога простиралась только до середины залива. При этом специалисты откачивали воду во время работ из защитных перемычек. Проводившиеся в этот период наблюдения дают основания предполагать, что циркуляция воды в заливе Пильтун нарушена не была", — сообщил Курбатов. Расширенный и детальный комментарий по ситуации компания пообещала предоставить позже.

Однако, по данным "Эковахты Сахалина", ледовая дамба и песчаная насыпь от временного причала, существенно сократили приток свежей морской воды в северную часть залива и вызвало аномальный дефицит кислорода, ставший причинной массового замора рыбы. Преобладание сельди (как местной, так и зашедшей на нерест) в массе погибшей рыбы объясняется тем, что именно она наиболее остро реагирует на недостаток кислорода в воде.