В АКРА рассказали, какие компании затронули антироссийские санкции

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Санкции Запада в отношении России затронули компании, вклад которых в ВВП РФ оценивается в 20-21% ВВП, говорится в исследовании АКРА "Изменение экономической политики — основной канал влияния санкций на российскую экономику", которое есть в распоряжении РИА Новости.

АКРА напоминает, что в основном под ограничения попали крупные государственные банки (54% банковского сектора по объему активов), нефтегазовые компании (доля их выручки составляет 95% совокупной выручки нефтегазовой отрасли) и почти все предприятия ВПК.

"Под санкции США в общей сложности попали свыше 400 российских компаний и банков. Большинство из них — это "дочки" крупных материнских структур. По итогам 2017 года совокупная консолидированная выручка российских компаний и банков, попавших под санкции, составила 30 триллионов рублей, а вклад в ВВП оценивается в 20–21%", — отмечают авторы доклада Наталья Порохова и Василиса Баранова.

Они поясняют, что указанный процент — это доля выручки по МСФО всех находящихся под санкциями компаний в совокупной выручке по всей экономике. Доля тех компаний, в отношении которых санкции были введены 6 апреля, составляет около 1%.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.