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АКРА: санкции не сдерживают среднесрочный рост российской экономики

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Санкции Запада в отношении России не сдерживают экономический рост страны в среднесрочной перспективе, однако их эффект может оказаться более ощутимым в долгосрочном периоде, говорится в исследовании АКРА "Изменение экономической политики — основной канал влияния санкций на российскую экономику", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
В сенате США заявили, что антироссийские санкции не работают

"Санкции нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в среднесрочной перспективе. Потенциал роста экономики страны в период с 2017 по 2018 год АКРА оценивает в 1,5%, и фактический показатель уже близок к этому уровню", — говорится в исследовании.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2018 году вырастет на 1,9%, в 2019 году рост замедлится до 1,4% с последующим ускорением до 2% в 2020 году. Министерство признает, что следующий, 2019 год, будет непростым из-за адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики.

По мнению экспертов АКРА, рост ВВП в России в основном сдерживается сокращением численности рабочей силы, и поэтому, даже в случае отмены санкций, среднесрочный рост экономики вряд ли существенно ускорится.

"Влияние санкций на темпы роста может оказаться более ощутимым в долгосрочной перспективе как для компаний, так и для экономики в целом. Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, — это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа", — полагают авторы исследования Наталья Порохова и Василиса Баранова.

НОВЫЕ САНКЦИИ?

По мнению АКРА, вероятность расширения антироссийских санкций остается одним из ключевых рисков, с которыми может столкнуться экономика РФ в текущем году. Потенциально возможные новые санкции могут включать ужесточение ограничений против компаний, уже находящихся в санкционном списке, введение санкций против новых компаний, ограничение операций с российскими гособлигациями и другие.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Решение ЕС о продлении антироссийских санкций вступит в силу 10 июля
"Одними из обсуждаемых возможных новых санкций являются ограничение операций с российскими гособлигациями, ограничение ликвидности резервов ЦБ, а также отключение от международной платежной системы SWIFT. Стоит отметить, что первый сценарий выглядит маловероятным, поскольку сами США признали, что его реализация может негативно повлиять и на их собственную экономику", — отмечается в исследовании.

Реализация второго и третьего сценариев, по их мнению, потенциально возможна, а эффект от них может стать наиболее ощутимым.

"В настоящее время бюджеты 10 из 85 субъектов РФ более чем на 20% зависят от компаний под санкциями. В основном это касается регионов, в которых осуществляется добыча нефти и газа. Расширение санкций способно повлечь за собой снижение отчислений по налогу на прибыль в их бюджеты, однако негативный эффект от этого будет частично компенсирован стабильными поступлениями по НДФЛ, налогу на имущество и акцизам", — полагают эксперты АКРА.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
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