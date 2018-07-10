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Экономика

Самозанятых предлагают освободить от трудовых договоров

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© РИА Новости / Михаил МордасовТрудовая книжка. Архивное фотоТрудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Минтруд РФ начал разрабатывать законопроект о статусе самозанятых граждан, как пояснил глава министерства Максим Топилин, ведомство не считает необходимым, чтобы самозанятые граждане заключали трудовой договор с физическими лицами.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Мы за то, чтобы между самозанятыми и физлицами не заключался трудовой договор. Мы подготовили такие поправки в Трудовой кодекс. У самозанятых нет как таковых проблем с работодателями — предполагать, что семья будет заключать с нянечкой или репетитором письменный трудовой договор, бессмысленно. Поэтому мы исходим из того, что в таких отношениях трудовой договор не целесообразен", — приводит слова Топилина "Парламентская газета".

Он также уточнил, что основный пакет поправок, касающихся статуса самозанятых, готовит Минфин. "Воспользуются ли нашими предложениями в Минфине в пакетном режиме или не воспользуются — будет зависеть от того, как они пропишут свои предложения в законодательство", — пояснил министр.

В настоящее время для самозанятых граждан, к которым относятся нянечки, домработницы, репетиторы, действуют налоговые каникулы до конца 2018 года. Однако предлагается продлить эти налоговые каникулы до конца 2019 года, Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ранее Минюст предложил закрепить категорию "самозанятых граждан", установив следующие критерии: физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск направленную на систематическое получение дохода деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору. При этом самозанятый гражданин не регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и представляет уведомление об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

После законодательного закрепления правового статуса самозанятых граждан будут внесены изменения в Налоговый, Трудовой кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законодательных актов РФ. Указанные изменения будут направлены, прежде всего, на введение деятельности самозанятых граждан в правовое поле, обеспечение защиты прав самозанятых граждан, упрощение режима их деятельности, предоставление ряда льгот, в том числе и налоговых, отметили в Минюсте.

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Экономика
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andreas.globetrotter
Как сладко поют многочисленные сирены! Чего только не сулят в попытке заманить как можно больше овец для стрижки. Но наступит момент, ворота загона захлопнутся, а пение сирен прекратится.
00:18
10.07.2018
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