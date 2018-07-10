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Экономика

Новый поворот: нужны ли России 150 долларов за баррель

(обновлено: 08:15 10.07.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округеОператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировые цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель, предупредила американская инвесткомпания Sanford C. Bernstein & Co. Причина — катастрофическое падение инвестиций в разведку за последние 20 лет. Рынку грозит острый дефицит, поскольку запасы крупнейших производителей сократились в среднем на 30 процентов. Действительно ли нефть отправится к высотам 2008 года, готовы ли импортеры покупать черное золото по ценам середины нулевых и нужны ли такие рекорды России — в материале РИА Новости.

Нефтяные котировки в этом году уверенно движутся вверх в основном из-за геополитики. Кризис в Венесуэле и риск прекращения экспорта нефти из Ирана создали на рынке дефицит предложения. И это на фоне действовавшей договоренности ОПЕК с крупнейшими мировыми производителями о снижении уровня добычи.

В здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Будет по-нашему: Россия вернет две трети добычи нефти

Авторитетные отраслевые и финансовые институты предупредили: cложились все условия для того, чтобы нефть дошла до отметки в 100 долларов за баррель уже в 2019 году.

ОПЕК+ охладила рынок

Уровень соблюдения соглашения OПЕК+ превысил 150 процентов — оскудевший рынок лишился дополнительно около миллиона баррелей ежедневных поставок. Чтобы сдержать неконтролируемый рост цен (и заодно умерить пыл американских сланцевых компаний, взявшихся восполнять выпадающие объемы), в конце июня страны ОПЕК+ увеличили добычу. Уже тогда было понятно: реальный рост предложения — это не заявленный один миллион баррелей в день, а порядка 600-700 тысяч. И скорее всего, легко поглотится повышением спроса на нефть.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг ОПЕК
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ОПЕК

Тем не менее цены скорректировались, приблизившись к 70 долларам за баррель, именно такой уровень эксперты сейчас считают справедливым и равновесным для рынка.

Суперскачок

Впрочем, если в ближайшие годы предложения углеводородов хватит, чтобы покрыть растущий спрос (а существенно нарастить добычу способны, в общем, только Россия и Саудовская Аравия), то в среднесрочной перспективе дисбаланс на нефтяном рынке усилится. Как объясняют аналитики американской инвестиционной компании Sanford C. Bernstein & Co, все дело в существенном сокращении объемов инвестиций в разведку месторождений.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hong
Аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель‍

Коэффициент реинвестирования прибыли в отрасли упал до 25-летнего минимума. Пытаясь преодолеть обвал цен 2014 года, крупнейшие нефтяные компании мира, включая Royal Dutch Shell и BP, сокращали расходы, распродавали активы и обрастали долгами, чтобы угодить акционерам, требовавшим высоких дивидендов.

"Избыточное предложение нефти последних лет в глобальном масштабе замаскировало хроническое недоинвестирование. Но с 2000 года доказанные запасы крупнейших нефтяных компаний мира упали в среднем более чем на 30 процентов", — говорится в отчете Sanford C. Bernstein & Co. Поэтому любой дефицит предложения вызовет суперскачок цен, сравнимый с тем, что наблюдался в 2008 году, пояснили авторы исследования.

© Fotolia / AshDesignЦены на топливо
© Fotolia / AshDesign
Цены на топливо

Дорогая нефть — больше альтернатив

Главное условие для реализации такого сценария вроде бы соблюдено: бурный рост спроса при нехватке запасов. В 2017 году общие мировые доказанные запасы сырой нефти снизились на 0,4%, а спрос на нефть увеличился на 1,7%.

Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дорого обойдется: почему 100 долларов за баррель — это очень опасно

По прогнозу Международного энергетического агентства, спрос продолжит расти до 2040 года. Драйверами выступят непрерывное расширение автопарка развивающихся стран и повышающиеся потребности в топливе авиационного транспорта, опять же на развивающихся рынках. Немалый вклад внесет и нефтехимия.

Еще в 2016-м американская консалтинговая компания Wood MacKenzie, специализирующаяся на аналитике нефтяного спотового рынка, предсказала, что нынешнее сокращение инвестиций приведет к дефициту предложения — рост добычи может не поспеть за спросом. Схожий прогноз в июне этого года озвучил и глава "Роснефти" Игорь Сечин на собрании акционеров. Спрос на нефть растет, а добыча на истощенных месторождениях у крупных нефтяных компаний падает, к тому же за последние пять лет они снизили капитальные вложения, пояснил он. По его оценкам, структурный дефицит на нефтяном рынке наступит через десять лет. Превышение спроса над предложением к 2025-му Сечин оценил в 700–750 миллионов тонн ежегодно. А по мнению главы Total Патрика Пуянне, это произойдет еще раньше — к 2020-му.

© AP Photo / Brennan LinsleyДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

"В прошлом году были открыты новые месторождения с очень небольшими запасами. В последний раз так было в 1940-1950-х годах", — сказала РИА Новости Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Удастся ли удовлетворить спрос за счет увеличения добычи сланцевой нефти в США? Эксперты в этом не уверены: месторождения сланцевой нефти обычно очень быстро оскудевают, гораздо быстрее, чем традиционные. А кроме того, все опять упирается в дороговизну технологии. Как отмечает The Wall Street Journal, даже при высоких ценах на нефть сланцевики по-прежнему тратят больше, чем зарабатывают. В первом квартале этого года из 20 компаний, использующих метод гидроразрыва пласта, только пять вышли в плюс.

Умеренно высокие

С другой стороны, предсказания о суперскачке нефтяных цен до уровней 2008 года можно рассматривать лишь в качестве одного из сценариев, реализации которого, скорее всего, не допустит рынок.

В случае сильных искажений в действие вступят механизмы конкурентной экономики. Импортеры просто не захотят покупать нефть по неадекватно высокой цене и начнут искать альтернативы.

"Чем дороже нефть, тем сильнее стремление ее чем-то заменить. Это может быть сланцевая нефть, в какой-то степени газ, в какой-то степени электромобили. Чем выше цена, тем более актуальны заменители. В результате это приведет к снижению спроса, а снижение спроса со временем снизит цены", — объясняет Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике "Открытие брокер".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк Сотрудники нефтедобывающего предприятия на компрессорной станции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники нефтедобывающего предприятия на компрессорной станции

Эксперты обращают внимание и на то, что для экономики важны не пиковые цены, а тот уровень, на котором они способны закрепиться на долгое время. По прогнозам одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs, в ближайшие месяцы произойдет фиксация в районе отметки 80 долларов за баррель, этому не помешает ни увеличение добычи ОПЕК, ни эскалация торговых войн. Но выше котировки вряд ли пойдут, рост добычи окажет сдерживающее действие.

Именно такой уровень цен — в диапазоне 60-80 долларов за баррель — наиболее "полезен" для российской экономики. С одной стороны, он стимулирует развивать другие — несырьевые — отрасли и не повторять ошибки прошлого.

А с другой, такая цена — абсолютное благо для бюджета. Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что выше установленной бюджетом планки в 40,8 доллара за баррель) направляются на формирование национальных резервов. Несмотря на все усилия Минфина, нынешний объем резервов почти в полтора раза ниже докризисных — 450 миллиардов долларов против 600 миллиардов в августе 2008-го. Повышение нефтяных котировок до приемлемых уровней позволит быстро нарастить резервы до нужных объемов, сформировав прочную подушку безопасности. 

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