РЖД инвестируют в развитие Кемеровской области 2,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Власти Кемеровской области, руководство "Российских железных дорог" и более 40 местных предприятий в ближайшие дни завершат подписание трехстороннего соглашения, по которому РЖД в 2018 году планируют вложить 2,5 миллиарда рублей в развитие инфраструктуры на территории Кузбасса, сообщил в понедельник врио губернатора региона Сергей Цивилев.

"В Кузбасской железной дороге идет подписание первого этапа трехстороннего соглашения, в ближайшие дни оно завершится. В нем участвуют все 43 основных грузоотправителя Кузбасса, администрация области — я подписываю это соглашение, и потом — глава РЖД Олег Валентинович Белозеров. Только в этом году РЖД инвестируют в Кемеровскую область (развитие инфраструктуры) порядка 2,5 миллиарда рублей. Мы делаем очень серьезный рывок в развитии нашей промышленности", — заявил Цивилев на пресс-конференции об основных направлениях стратегии развития Кузбасса до 2035 года.

По данным властей региона, более 90% всей продукции кузбасских производителей доставляется именно железнодорожным транспортом, основную номенклатуру железной дороги на территории региона составляет каменный уголь. Каждая пятая тонна груза, которая отправляется по железным дорогам России, идет из Кузбасса. При этом, как отметил Цивилев, железнодорожная перевозка и недостаточный уровень развития инфраструктуры стали сдерживающими факторами развития кузбасской промышленности.

"Чтобы это было сбалансировано, и чтобы мы могли быстро развивать свою промышленность, мы и подписываем это трехстороннее соглашение с РЖД. Для этого все областные предприятия промышленности разработали свои планы развития, каких объемов (производства и грузоперевозок) они по годам достигнут. В соответствии с этими планами будет вестись масштабное строительство и реконструкция железных дорог, чтобы обеспечить нам дополнительную провозную мощность", — пояснил глава региона.

По его словам, Кузбасс будет принимать серьезное участие в развитии экономики всей страны, поставляя продукцию по всем направлениям, включая порты шести морей. "Рывок Кузбасса даст возможность сделать рывок всем российским железным дорогам и другим сегментам экономики: за этим следует строительство не только дорог, но и новых современных терминалов, кораблей по перевозке нашей продукции. И мы еще будем в этом непосредственно участвовать, потому что мы основные поставщики рельс, производим металл и вагоны, угольные компании строят терминалы", — отметил Цивилев.

Кузбасские грузоотправители, по информации властей региона, планируют к 2024 году обеспечить общий объем погрузки в размере 356 миллионов тонн, из них 317 миллионов тонн каменного угля (в 2017 году было 226 миллионов тонн угля). За это время также планируется модернизировать существующие обогатительные фабрики и построить новые, и в результате по железной дороге поедет принципиально другой груз — более качественный уголь, подчеркнул Цивилев.