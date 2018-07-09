Татарстан подписал документы о сотрудничестве с Нижегородской областью

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости. Несколько важных документов о сотрудничестве, в том числе о межрегиональном взаимодействии с Нижегородской областью, подписал президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник в рамках международной выставки промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главы республики.

"В рамках международной выставки промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2018 состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между правительством Татарстана и правительством Нижегородской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы", — говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что Нижегородская область является регионом с очень большим потенциалом. По его словам, Татарстан и Нижегородская область – взаимодополняющие регионы. "Сегодня мы обсудили все вопросы, в том числе связанные с системой управления и работой с муниципалитетами. Сейчас подписана "дорожная карта", определяющая наши дальнейшие действия. Считаю, что очень важно выстраивать тесные взаимоотношения на межрегиональном уровне. У нас есть все возможности для дальнейшего развития торгово-экономических связей с Нижегородской областью", — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Соглашение между Нижегородской областью и Татарстаном о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве действует с 2010 года.

"С момента подписания соглашения между нижегородским правительством и правительством республики в 2010 году в сотрудничестве между нашими регионами наблюдаются только положительные тенденции. В первую очередь, это характеризуется растущим товарооборотом: с 2010 года он вырос в 2 раза и составляет немногим менее 25 миллиардов рублей. Безусловно, это говорит об интенсификации межрегионального сотрудничества и взаимном интересе в развитии взаимодействия", — приводит пресс-служба нижегородского правительства слова Никитина.

Он добавил, что подписание плана сотрудничества позволит увеличить товарооборот между Татарстаном и Нижегородской областью. В том числе, это поможет расширить поставки за пределы региона нижегородских предприятий, в частности, продукции машиностроения, судостроения.

"Особый акцент хотелось бы сделать, с учетом инновационной направленности экономики обоих регионов, на такие продукты, как, например, система управления полным жизненным циклом, программное обеспечение для инженерного анализа, которое разрабатывается в Нижегородской области. Это импортозамещающий продукт для страны в целом. Основным потребителем такого продукта является, в том числе Татарстан, как высокотехнологичный промышленный регион", — сказал врио губернатора Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Татарстана подписали протокол по реализации межрегионального соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и иных сферах на 2018-2020 годы.

Помимо этого, в присутствии президента Татарстана состоялось подписание договора между АО "РариТЭК Холдинг", ООО "Хендэ Трак Бас Энд Рус" и ООО "Эллада Интертрейд" о взаимном сотрудничестве в области разработки, реализации, продвижения и организации сервисного обслуживания газомоторных модификаций коммерческих автомобилей Hyundai. Также соглашение о сотрудничестве подписали Казанский национальный исследовательский техно логический университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

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