Электронные сигареты будут регулировать "антитабачным законом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Регулирование устройств для альтернативного курения не будет выделяться в отдельный закон, они будут регулироваться "антитабачным законом", сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Было принято решение, что это (рынок электронных средств доставки никотина – ред.) будет регулироваться одним законом, так называемым антитабачным законом. Но это будет отдельное регулирование (в "антитабачном законе" – ред.)", — сказал Евтухов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2018".

Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотинсодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В июне представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил РИА Новости, что идея об отдельном регулировании электронных сигарет не нашла поддержки у заместителя председателя правительства.