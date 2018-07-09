Электронные сигареты будут регулировать "антитабачным законом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Регулирование устройств для альтернативного курения не будет выделяться в отдельный закон, они будут регулироваться "антитабачным законом", сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотинсодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
В июне представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил РИА Новости, что идея об отдельном регулировании электронных сигарет не нашла поддержки у заместителя председателя правительства.