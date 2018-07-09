Безэкипажные суда скоро станут реальностью, считает глава ОСК

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Безэкипажные суда скоро станут реальностью, а люди сосредоточатся на интеллектуальном труде, считает глава ОСК Алексей Рахманов.

"Если все мы сделаем как надо, то буквально через некоторое время безэкипажное судно станет реальностью. … Общая тенденция – к большей автоматизации судов уже стала реальностью, общее количество экипажа постоянно сокращается на судне, а места механиков и разного рода матросов уже заменяют механизмы, которые контролируются на удалении", — сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24".

Рахманов отметил, что люди должны сосредоточиться на интеллектуальном труде. "Наша задача — чтобы автоматика работала безошибочно", — добавил он.

Рахманов также отметил, что до 40% стоимости фрахта – это оплата работы экипажа, сократив количество экипажа, судовладелец может предлагать более выгодные условия своим клиентам.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал пять распоряжений об утверждении "дорожных карт" реализации направлений Национальной технологической инициативы — "Технет", "Аэронет", "Автонет", "Маринет" и "Нейронет". По его словам, эти документы утверждают детальные планы мероприятий по их реализации вплоть до 2035 года. Реализация "дорожной карты" "Маринет" включает в себя создание условий для применения средств безэкипажного судовождения в России. Реализация такого проекта намечена на 2018-2021 годы.