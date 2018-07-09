Движение по кольцевой дороге в Тюмени планируют открыть к концу 2018 года

ТЮМЕНЬ, 9 июл — РИА Новости. Рабочее движение по кольцевой автодороге в Тюмени, которая соединит главные магистрали города, планируется открыть к концу 2018 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"Строительство дороги началось в 2003 году, ее общая протяженность составляет 55 километров. После завершения всех работ транзитный транспорт будет перенаправлен в объезд центральных улиц, что повысит уровень безопасности дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в областном центре", — привел собеседник агентства слова врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

По данным на начало 2018 года, уже построено 48,8 километра тюменской кольцевой автомобильной дороги (ТКАД), в том числе 17 транспортных развязок и мостов. Возведены два моста через реку Тура, путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль и транспортные развязки на пересечениях с федеральными трассами Тюмень — Курган, Екатеринбург — Тюмень, Тюмень — Ханты-Мансийск.

"Протяженность оставшегося участка ТКАД составляет 6,2 километра. Необходимо построить семь транспортных развязок и мостов, транспортные развязки на федеральной трассе Тюмень — Омск и двух региональных магистралях", — сказал Моор.

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