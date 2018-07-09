Китай призвал свои компании увеличить импорт из других стран вместо США

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает свои компании изменить структура импорта в связи с повышенными ввозными пошлинами на продукцию из США и увеличить импорт из других стран, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.

В заявлении отмечается, что китайская сторона, изучая список американских товаров, на импорт которых были введены повышенные пошлины, в полной мере учла заменимость этих товаров, а также в целом влияние на торговлю и инвестиции.

"Поощряем компании оптимизировать структуру импорта, увеличить импорт соевых, сельхозпродукции, а также продукции водного промысла и автомобилей из других стран и регионов", — говорится в опубликованном комментарии относительно мер по смягчению последствий торговых трений с США.

В торговом ведомстве Китая также отметили, что прибыль от введенных ответных пошлин главным образом пойдет на минимизацию ущерба предприятий и их сотрудников.

Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов должна была вступить в силу 6 июля, по оставшимся категориям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

Сообщалось, что в первом списке сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция.