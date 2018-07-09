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Экономика

Китай призвал свои компании увеличить импорт из других стран вместо США

Сюжет:
Реакция на пошлины США (131)
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© AP Photo / Elaine Thompson, FileСудно с контейнерами в Сиэтле, США. Архивное фотоСудно с контейнерами в Сиэтле, США. Архивное фото
© AP Photo / Elaine Thompson, File

ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай призывает свои компании изменить структура импорта в связи с повышенными ввозными пошлинами на продукцию из США и увеличить импорт из других стран, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Торговый порт в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele
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Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом стоимости продукции в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема по стоимости американских товаров.

В заявлении отмечается, что китайская сторона, изучая список американских товаров, на импорт которых были введены повышенные пошлины, в полной мере учла заменимость этих товаров, а также в целом влияние на торговлю и инвестиции.

"Поощряем компании оптимизировать структуру импорта, увеличить импорт соевых, сельхозпродукции, а также продукции водного промысла и автомобилей из других стран и регионов", — говорится в опубликованном комментарии относительно мер по смягчению последствий торговых трений с США.

Покупатели выбирают свинину в супермаркете в Ханчжоу, Китай
© AFP 2018 / STR
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В торговом ведомстве Китая также отметили, что прибыль от введенных ответных пошлин главным образом пойдет на минимизацию ущерба предприятий и их сотрудников.

Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня объявила, что Китай в ответ на действия Вашингтона введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов должна была вступить в силу 6 июля, по оставшимся категориям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

Сообщалось, что в первом списке сельскохозяйственная продукция, автомобили и продукция водного промысла. Во втором списке из 141 позиции — продукция химической промышленности, медицинское оборудование и энергетическая продукция.

От ворот поворот
© Виталий Подвицкий
От ворот поворот
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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sergiobaklanio
Американцы на всех углах вопили о Китае как угрозе для себя.
Накаркали... Допрыгались.

Дальше сделки будут "хорошими" только для Китая.
Трамп утрется.
15:40
09.07.2018
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andreas.globetrotter
Китай - крупнейший рынок сбыта американской сои. Найти замену американской сое китайцам будет непросто, если вообще возможно.
15:32
09.07.2018
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11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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