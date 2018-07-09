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Экономика

Профицит торгового баланса России вырос на 42,6%

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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,6%, или на 24,3 миллиарда долларов, и составило 81,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Денежные купюры США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Экспорт России в январе-мае увеличился на 27,3% в годовом выражении и составил 177,2 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 16,6% — до 95,8 миллиарда долларов. Таким образом, по данным таможенной статистики, в январе-мае внешнеторговый оборот России составил 273 миллиарда долларов, увеличившись на 23,3% год к году.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей Суворов
уважаемый народ России - народ победитель в войне на уничтожении ВОВ !

цифры профицита торгового баланса это плюс . но если этот профицит через офшоры выводятся за границу . а не вкладывается в экономику России . созданию рабочих мест и модернизацию производственных мощностей . то это лишь "пыль в глаза" и не ждите повышения зарплат . субсидий ..улучшения качества жизни вас и ваших детей !

только национализация позволит оставлять прибыль в России . ну подумайте сами . будут ли частники это делать ? ну посмотрите на этих "частников" :Абрамовичей . Усмановых. Дерибасок ...что ? они деньги в России держат ? ...только национализация улучит ваше материальное положение которое безусловно Вы заслуживаете !
14:44
09.07.2018
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Saprykin.egor
Толку то , с этого.Всё равно всё распилят на боевое ржавьё. О том , что не пересматривать возраст выхода на пенсию никто даже не заикается , как и о том , чтобы помогать русским семьям с детьми. А ведь статистику о вымирании русских и о снижении доли русских в общей массе населения , держат за семью печатями.
14:39
09.07.2018
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0
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Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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