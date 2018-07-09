Кудрин обвинил правительство в недостаточных мерах по майскому указу Путина

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что правительство пока не предложило мер для достижения всех показателей майского указа президента России.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.

"По утверждению Минэкономразвития, сценарные условия (социально-экономического развития — ред.) учитывают достижение целей, проставленных майским указом. При этом в сценарных условиях обозначены только три из 47 показателей, которые установлены указом президента. То есть, все-таки мы не видим всех целей и показателей, которых мы можем добиться", — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме по проекту "Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов".

"Поэтому мы не можем сегодня уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей, то есть, пока такой информации недостаточно. Это затрудняет и полноценную оценку документа, который мы сегодня рассматриваем", — добавил Кудрин.

Он также напомнил, что в настоящий время идет обсуждение создания Фонда развития за счет заимствований государства для реализации инфраструктурных проектов. "Я в целом поддерживаю такую политику, но она требует, и это вносится предложение, уточнения бюджетного правила, то есть, мы должны прямо сказать, что бюджетное правило правится в этом году: на полпроцента ВВП увеличивается дефицит бюджета на все ближайшие годы, что в наших предложениях ЦСР… когда-то также предлагалось", — отметил Кудрин.

Он указал, что РФ действительно нужны инвестиции, и "это хороший шаг по стимулированию экономического роста". "Вместе с тем, к данному дню мы не видим обоснования, почему нужен специальный фонд, почему это нельзя реализовывать через госпрограммы, через известные уже механизмы. Нам требуется дополнительное обоснование", — заключил Кудрин.