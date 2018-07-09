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Экономика

Кудрин обвинил правительство в недостаточных мерах по майскому указу Путина

(обновлено: 13:58 09.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Архивное фотоПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что правительство пока не предложило мер для достижения всех показателей майского указа президента России.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минфин подсчитал расходы на выполнение майского указа в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.

"По утверждению Минэкономразвития, сценарные условия (социально-экономического развития — ред.) учитывают достижение целей, проставленных майским указом. При этом в сценарных условиях обозначены только три из 47 показателей, которые установлены указом президента. То есть, все-таки мы не видим всех целей и показателей, которых мы можем добиться", — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме по проекту "Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов".

Дмитрий Медведев проводит совещание по реализации указа президента России от 7 мая 2018 года. 10 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев предложил искать новые точки роста для выполнения майских указов
"Поэтому мы не можем сегодня уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей, то есть, пока такой информации недостаточно. Это затрудняет и полноценную оценку документа, который мы сегодня рассматриваем", — добавил Кудрин.

Он также напомнил, что в настоящий время идет обсуждение создания Фонда развития за счет заимствований государства для реализации инфраструктурных проектов. "Я в целом поддерживаю такую политику, но она требует, и это вносится предложение, уточнения бюджетного правила, то есть, мы должны прямо сказать, что бюджетное правило правится в этом году: на полпроцента ВВП увеличивается дефицит бюджета на все ближайшие годы, что в наших предложениях ЦСР… когда-то также предлагалось", — отметил Кудрин.

Он указал, что РФ действительно нужны инвестиции, и "это хороший шаг по стимулированию экономического роста". "Вместе с тем, к данному дню мы не видим обоснования, почему нужен специальный фонд, почему это нельзя реализовывать через госпрограммы, через известные уже механизмы. Нам требуется дополнительное обоснование", — заключил Кудрин.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Оксана Щекарева
Гражданин Кудрин может пожертвовать на майский указ.
Хотя да, Правительство сделало недостаточно.
14:55
09.07.2018
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natasha.alimova
Потому что им нужны деньги ,а не механизмы которые бы реально и не зависимо работали без их вмешательства от себя.Через фонды легче украсть.
14:39
09.07.2018
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Сергей Суворов
"Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что правительство пока не предложило мер для достижения всех показателей майского указа президента России."

напомню что предложило правительство Медведева (назначенного Путиным) для решения майских указов....поднять НДС ( в обмен на отмену налога на "модернизацию ) . поднять пенсионный возраст (который не поддерживают подавляющее большинство народа России ) ну и не сделали ни одного действия что б бензин на 15% не поднялся ....

короче я так думаю Кудрин же видимо говорит что. правительство мало сделало и нужно было больше поднять НДС . пенсионный возраст . цены на бенз !
14:31
09.07.2018
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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
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