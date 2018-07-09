Архангельские рыбаки получат квоты на вылов рыбы на 15 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июл — РИА Новости. Руководители рыбодобывающих предприятий Архангельской области подписали в Росрыболовстве договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов на новый 15-летний срок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Новшества в распределении долей квот вылова рыбы коснулись предприятий, осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство. Доли квот трески, пикши, палтуса, окуней, мойвы, путассу, скумбрии и атлантической сельди закреплены за всеми 18 рыбодобывающими предприятиями Поморья.

В связи с изменениями федерального законодательства с 1 января 2019 года, доли по промышленному и прибрежному рыболовству трансформированы в единую, говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. С этого времени предприятия будут самостоятельно определять, какой вид рыболовства вести — промышленное, прибрежное или то и другое.

"Новые договоры гарантируют рыбопромышленному комплексу Архангельской области дальнейшее развитие и уверенность в завтрашнем дне. Предприятия получили возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, инвестировать в свое производство", — цитирует губернатора области Игоря Орлова его пресс-служба.

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