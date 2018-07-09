МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ресурсов, заложенных в проекте основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы на исполнение майского указа президента РФ, может не хватить на выполнение целей, поставленных главой государства, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Согласно обнародованным в воскресенье основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, расходы бюджета РФ на финансирование майского указа президента составят 1,17 триллиона рублей в 2019 году, 1,25 триллиона рублей в 2020 году и 1,47 триллиона рублей в 2021 году.

"Средства на исполнение указа №204… предусмотрены, но они не распределены по направлениям, национальным программам. Тем самым мы видим, что правительство пока не определилось с распределением этих приоритетов, что существенно осложняет определение сегодня основных направлений бюджетной политики", — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме.

"Нам нужно в ближайшее время ознакомиться с этими предложениями, мы ждем их от правительства. Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.