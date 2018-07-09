На Смоленщине осенью появятся продукты под единым брендом "Смолпродукт"

СМОЛЕНСК, 9 июл — РИА Новости. Первые продукты под единым региональным брендом "Смолпродукт", идею создания которого инициировал губернатор области Алексей Островский, появятся на полках смоленских магазинов уже в сентябре этого года. А пилотным продуктом станет молоко СППК "Васьковский" из Починковского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Он отметил, что цель создания единого бренда заключается в развитии кооперации региональных предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Проект реализует единый региональный оператор

"Союз Смоленских Производителей", в задачу которого входит разработка дополнительных инструментов поддержки местных производителей, в том числе, через развитие регионального бренда и через расширение географии каналов сбыта.

По словам главы региона, в области нет проблем с производством сельхозпродукции.

"Смоленские фермеры работают очень эффективно и качественно. В регионе фиксируется устойчивая поступательная динамика по производству мяса, картофеля, овощной продукции, развивается молочная переработка. В то же время, к сожалению, смоляне не видят эту продукцию на прилавках магазинов. Причины разные — от небольших объемов производства до отсутствия квалифицированных кадров для работы с федеральными торговыми компаниями". — сказал Островский, выступая на совещании, посвященном созданию единой торговой марки "Смолпродукт".

При этом он отметил, что к нему часто обращаются руководители предприятий с просьбой оказать содействие в сбыте продукции в сетевых магазинах на территории региона.

"Власти помогают. Однако, такая работа, безусловно, должна носить системный характер и доля реализации продукции смоленских сельхозтоваропроизводителей должна увеличиваться как внутри региона, так и за его пределами.

Исходя из этого, мы и вышли на создание компании "Союз Смоленских Производителей", главная цель которой — развитие и продвижение общего бренда "Смолпродукт", — сказал Островский.

В пресс-службе отметили, что проблема сбыта продукции остро стоит для большинства сельхозтоваропроизводителей. Чаще всего причина заключается в отсутствии логистических мощностей, квалифицированных кадров и опыта работы в электронной системе документооборота, недостаточных объемах продукции для выхода в крупные торговые сети и пр.

Учитывая складывающуюся ситуацию, в феврале этого года глава региона в рамках Сочинского инвестиционного форума подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших российских ритейлеров — "Икс 5 Ритейл Групп", объединяющим торговые сети "Пятерочка", "Карусель", "Перекресток", которое предусматривает сотрудничество в продвижении и реализации через сетевые магазины продукции смоленских сельхозтоваропроизводителей, переработчиков пищевой промышленности и производителей сопутствующих товаров. При этом ритейлер заявил о готовности построить распределительный центр в Смоленской области на площадке индустриального парка "Феникс", что кроме всего прочего позволит смоленским сельхозпроизводителям, а также аграриям из соседних регионов получить дополнительный канал для гарантированного сбыта своей продукции.

Представитель пресс-службы сообщил, что "Союз Смоленских Производителей" разработал каталог продукции, в котором представлены более тридцати местных товаропроизводителей и свыше 250 наименований продукции.

Собеседник агентства особо подчеркнул, что организация работы по поставкам продукции сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий в федеральные торговые сети через регионального оператора под единой торговой маркой является уникальным проектом для России.

Глава региона уверен, что со временем продукция под брендом "Смолпродукт" станет востребованной и найдет своего потребителя, как в Смоленской области, так и за пределами нашего региона".

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