"Швабе" привез на ИННОПРОМ разработки для повышения качества жизни людей

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Технологии управления общественной инфраструктурой "Умный город", устройства мобильной и цифровой кардиологии, геодезическую и другую продукцию привез холдинг "Швабе" на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба холдинга.

"Стенд холдинга оформлен в виде фрагмента современного городского пространства, площадь которого поделена на несколько зон. В каждой из них представлена высокотехнологичная продукция, в том числе разработанная в рамках федеральной программы "Безопасный город" и цифровизации здравоохранения", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, стенд демонстрирует, в первую очередь, то, насколько широкий спектр продукции выпускается на предприятиях "Швабе". "Это полезные технологии, изобретения для людей, для их комфорта и безопасности. В рамках программы по диверсификации производственные мощности холдинга все больше ориентируются на выпуск изделий, необходимых для повышения качества жизни населения. И наша экспозиция показывает посетителям ИННОПРОМ, каких результатов в этом направлении мы уже достигли", — сказал Патрикеев.

Представленные в рамках ИННОПРОМ устройства "Швабе" разработаны и локализованы на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ), "Швабе — Технологическая лаборатория" и НИИ "Полюс".