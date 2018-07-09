Россия и Южная Корея обсуждают создание центра разработки электромобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Россия и Южная Корея ведут переговоры о создании совместного центра по разработке электромобилей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на сессии промышленного форума "Иннопром".

"Мы с вами уже начали работу по новым перспективным сегментам автотранспорта. Сейчас ведутся переговоры Hyundai Motor Studio с Санкт-Петербургским политехническим университетом по созданию российско-корейского инжинирингового центра по разработке электромобилей и электробусов", — сказал он.

По словам Мантурова, то же самое происходит в судостроении, где планируется создание российско-корейских инновационных центров развития морских технологий. "Подобные структуры, которые могут выступать в роли отраслевых системных интеграторов, необходимо формировать и в других секторах машиностроения", — подчеркнул министр.

По его словам, помимо инвестиционного и научно-технического сотрудничества, пора переводить на новые рельсы и взаимоотношения в сфере закупок на базе государственной информационной системы промышленности (ГИСП), предоставляющей полную информацию.

"Мы сформировали общедоступную торговую площадку. Она функционирует всего год, но число зарегистрированных иностранных поставщиков перевалило за тысячу. В их числе ряд южнокорейских компаний. Объем сделок превысил уже 0,5 триллиона долларов", — рассказал Мантуров.

"Думаю, что интеграция российской торговой платформы с корейскими аналогами выведет к взаимодействию наших стран на принципиально иной уровень. Предлагаю представителям компаний проработать все возможные направления дальнейшей кооперации. Со своей стороны мы готовы обеспечить господдержку и преференциальные условия на всех этапах реализации совместных проектов", — добавил он.