Эксперты РАН поучаствуют в разработке "умного города" к ЭКСПО-2025

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Представители Российской академии наук участвуют в разработке концепции "умного города", который планируется возвести в рамках подготовки к Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, сообщил в интервью РИА Новости глава российского заявочного комитета Александр Чернов.

Екатеринбург претендует на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Его конкурентам являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Место проведения определится голосованием 23 ноября. В рамках подготовки к ЭКСПО в Екатеринбурге планируется построить "умный город".

"Каждая страна использует все свои преимущества в конкурентной борьбе. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что российская наука – это наше мегапреимущество. Поэтому мы обратились к опыту и авторитету Российской академии наук и ее президента, чтобы продемонстрировать серьезность наших намерений. Кроме того, эксперты РАН участвуют в разработке концепции "умного города", — сказал Чернов.