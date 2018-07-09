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Экономика

Россияне получили более трех триллионов рублей льгот в текущем году

(обновлено: 08:59 09.07.2018)
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© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минфин РФ оценил общую сумму всех налоговых льгот, которыми пользуются российские налогоплательщики в 2018 году, в 3,095 триллиона рублей. Такие расчеты приводятся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Рабочее место в зале заседаний Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Минфин впервые включил в этот документ большой блок, посвященный налоговым расходам бюджетной системы РФ. Под ними подразумеваются выпадающие доходы бюджета, связанные с налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам и таможенным платежам, предоставленные российским налогоплательщикам в качестве государственной поддержки.

Суммы таких налоговых расходов, по оценке Минфина, будут расти год от года: с 1,9 триллиона рублей в 2015 году до 3,095 триллиона рублей в 2018 году, 3,194 триллиона рублей в 2019 году, 3,286 триллиона рублей и 3,361 триллиона рублей соответственно в 2020 и 2021 годах.

Покупка в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Налоговые расходы Минфин классифицировал по госпрограммам, в рамках которых они были предоставлены. Самая большая сумма преференций, согласно оценке министерства, приходится на госпрограмму "Воспроизводство и использование природных ресурсов", то есть связана с добычей полезных ископаемых. В текущем году на эту госпрограмму приходится 1,221 триллиона рублей налоговых расходов, в 2019 году их сумма вырастет до рекордных 1,314 триллиона рублей, но в последующие два года будет снижаться — до 1,272 триллиона рублей в 2020 году и 1,25 триллиона рублей в 2021 году.

Из них наибольшая сумма пришлась на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которая составляет более 463 миллиардов рублей в 2018 году, 523,4 миллиарда рублей в 2019 году, 523,8 миллиарда рублей в 2020 году и 522,7 миллиарда рублей в 2021 году. В том числе льготная ставка НДПИ по выработанным низкорентабельным месторождениям позволит компаниям сэкономить, по оценке Минфина, более 341 миллиарда рублей в 2018 году, 392,6 миллиарда рублей в 2019 году, 385,4 миллиарда рублей в 2020 году и 381,6 миллиарда рублей в 2021 году.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ближайшие годы Минфин уделит особое внимание зарплатным налогам
На втором месте по сумме предоставляемых налоговых льгот — госпрограмма "Развитие сельского хозяйства", на которую приходится почти 451 миллиард рублей налоговых расходов в текущем году. В следующие три сумма преференций аграриям будет расти до 484 миллиарда рублей, 518,6 миллиарда рублей и 555,8 миллиарда рублей соответственно.

Среди лидеров — получателей налоговых льгот также госпрограммы по развитию Калининграда, развитию фармацевтической промышленности, развитию внешнеэкономической деятельности, транспортной системы, науки и технологий.

Программа "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" предусматривает предоставление налоговых льгот и преференций на общую сумму менее 400 миллионов рублей в год.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Согласно официальным данным расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. А налоговые льготы для олигархов составили более трех триллионов рублей. Встаёт закономерный вопрос, почему бы не отказаться от повышения пенсионного возраста в стране за счёт отказа от налоговых льгот для олигархов???
09:08
09.07.2018
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oleg
Очередная попытка оправдаться, что правительство что-то делает.
Но реально, пока не видно. Цены растут, работы особо нет, магазины закрываются, многие уходят из бизнеса, т.к. условия работы стали невыносимыми. Раньше в типографии напечатать листовки было не просто, очередь, цены... Теперь в 2 раза дешевле, и никого нет. Просто не кому уже это не нужно, свернули бизнес, нет заказов. Но на бумаге все в стране хорошо.
09:13
09.07.2018
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-
Хорватия
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Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
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Хорватия
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