Россияне получили более трех триллионов рублей льгот в текущем году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минфин РФ оценил общую сумму всех налоговых льгот, которыми пользуются российские налогоплательщики в 2018 году, в 3,095 триллиона рублей. Такие расчеты приводятся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Минфин впервые включил в этот документ большой блок, посвященный налоговым расходам бюджетной системы РФ. Под ними подразумеваются выпадающие доходы бюджета, связанные с налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам и таможенным платежам, предоставленные российским налогоплательщикам в качестве государственной поддержки.

Суммы таких налоговых расходов, по оценке Минфина, будут расти год от года: с 1,9 триллиона рублей в 2015 году до 3,095 триллиона рублей в 2018 году, 3,194 триллиона рублей в 2019 году, 3,286 триллиона рублей и 3,361 триллиона рублей соответственно в 2020 и 2021 годах.

Налоговые расходы Минфин классифицировал по госпрограммам, в рамках которых они были предоставлены. Самая большая сумма преференций, согласно оценке министерства, приходится на госпрограмму "Воспроизводство и использование природных ресурсов", то есть связана с добычей полезных ископаемых. В текущем году на эту госпрограмму приходится 1,221 триллиона рублей налоговых расходов, в 2019 году их сумма вырастет до рекордных 1,314 триллиона рублей, но в последующие два года будет снижаться — до 1,272 триллиона рублей в 2020 году и 1,25 триллиона рублей в 2021 году.

Из них наибольшая сумма пришлась на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которая составляет более 463 миллиардов рублей в 2018 году, 523,4 миллиарда рублей в 2019 году, 523,8 миллиарда рублей в 2020 году и 522,7 миллиарда рублей в 2021 году. В том числе льготная ставка НДПИ по выработанным низкорентабельным месторождениям позволит компаниям сэкономить, по оценке Минфина, более 341 миллиарда рублей в 2018 году, 392,6 миллиарда рублей в 2019 году, 385,4 миллиарда рублей в 2020 году и 381,6 миллиарда рублей в 2021 году.

На втором месте по сумме предоставляемых налоговых льгот — госпрограмма "Развитие сельского хозяйства", на которую приходится почти 451 миллиард рублей налоговых расходов в текущем году. В следующие три сумма преференций аграриям будет расти до 484 миллиарда рублей, 518,6 миллиарда рублей и 555,8 миллиарда рублей соответственно.

Среди лидеров — получателей налоговых льгот также госпрограммы по развитию Калининграда, развитию фармацевтической промышленности, развитию внешнеэкономической деятельности, транспортной системы, науки и технологий.

Программа "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" предусматривает предоставление налоговых льгот и преференций на общую сумму менее 400 миллионов рублей в год.