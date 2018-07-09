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Экономика

Аналитики рассказали, когда цена биткоина станет выше семи тысяч долларов

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит расти, но умеренными темпами, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В скором времени цена биткоина сможет превысить отметку в 7 тысяч долларов, не исключают они.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья, биткоин подорожал на 3,74%, до 6,874 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 3,32%, до 6,748 тысячи долларов.

Искусственные торги

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ряд экспертов указали на снижение интереса к торгам биткоина со стороны некоторых инвесторов и вероятность "искусственных торгов" криптовалютой.

"К рынку теряется интерес со стороны частных инвесторов, но растет интерес институциональных инвесторов", — сообщил глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

В качестве примера он указал на то, что европейский инвестиционный фонд объявил о начале работы с криптовалютами, Швейцария активно работает над предоставлением банковских счетов для компаний, занимающихся криптовалютами, а Мальта изучает регулирование блокчейн-индустрии.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов указал на вероятность искусственных торгов. "Кажущееся затишье на рынке биткоина является отличной маскировкой реальных объемов операций с криптовалютами. Последние несколько дней котировки биткоина ограничились диапазоном 6,4-6,8 тысячи долларов", — отметил он.

Схожее мнение у аналитика "Альпари" Владислава Антонова. "Покупателей нет, иначе бы цена была уже выше 8 тысяч долларов. Думаю, заинтересованные лица прострелами вверх (через роботов) запугивают продавцов, чтобы те не продавали агрессивно биткоин", — полагает он.

Умеренный рост

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов отметил, что минувшая неделя прошла "в попытках закрепиться на достигнутых во время отскока уровнях", а цена биткоина вплотную приблизилась к уровню сопротивления 6,8 тысячи долларов.

Схожее мнение у Антонова. "По оценкам "Альпари", к ралли выше 7 тысяч долларов рынок будет готов не раньше 17 июля… Цена уперлась в сопротивление 6,8 тысячи долларов — максимум 20 июня. Чтобы красиво уйти вверх к 7,8 тысячи долларов и выше, цене необходимо скорректироваться", — считает он.

Зартдинов указал, что рынок криптовалют в настоящее время показывает "некоторую устойчивость, хоть и на относительно низком уровне в 6,7 тысячи долларов за биткоин". "Если в конце прошлого года нормальной ценой биткоина для многих была 12-14 тысяч долларов, то сейчас в два раза меньше, поэтому не стоит искать некой справедливой стоимости. Есть стоимость, за которую готовы купить или продать, и текущая цена отражает это", — сообщил он.

"Сейчас у рынка есть возможность преодолеть отметку 7 тысяч долларов за биткоин и пойти к целевой цене 7,5 тысячи долларов. Но стоит держать руку на пульсе, потому что рынок все также остается тонким. и при небольшом негативе все активно подключаются "шортить", потому что биткоин еще не вышел из тренда на снижение", — добавил эксперт.

Такое же мнение и у PR-директора Tugush Blockchain Finance Тимофея Фортунатова. Он не исключает, что у биткоина есть "все шансы сохранить свое осторожное продвижение вверх в ближайшие дни".

"Думаю, пользователи стали все более спокойно относиться к негативным новостям на рынке, воспринимая их как повод для размышления, а не паники. При этом поднятие цены биткоина выше отметки в 6,5 тысячи долларов в начале прошлой недели дало людям надежду на продолжение позитивной динамики… Думаю, этот боковой тренд имеет все шансы сохраниться и на этой неделе, основная причина этому — отсутствия каких-либо явно положительных или отрицательных новостей на рынке", — рассказал он.

Менее позитивный прогноз у Ордова. По его словам, пока мало признаков указывают на скорый рост цены биткоина. "Эта неделя для биткоина может продолжиться консолидацией, но уже ниже 6,4 тысячи долларов, так как уровень 6,7-6,8 тысячи долларов пройти не удается", — полагает он.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин
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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
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Франция
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