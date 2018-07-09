Минфин планирует за три года нарастить расходы на социальную сферу

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Минфин РФ планирует существенно нарастить расходы федерального бюджета на здравоохранение, образование и соцполитику, увеличив их за три ближайших года почти на 500 миллиардов рублей, следует из проекта Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы.

Для этого надо чётко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, расходы федерального бюджета на здравоохранение в стране будут постепенно расти, и если в 2018 году они составят 479,7 миллиарда рублей, то после небольшого спада в 2019 году до 459,5 миллиарда рублей, затем они резко вырастут до 563,2 миллиарда рублей в 2020 году и до 572,5 миллиарда рублей в 2021 году.

Расходы на образование в 2018 году составят — 689,7 миллиарда рублей, в 2019 году — 716,4 миллиарда рублей, в 2020 году — 707,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 726,6 миллиарда рублей.

Расходы на социальную политику буду постоянно расти и в 2018 году составят 4,655 триллиона рублей, в 2019 году — 4,934 триллиона рублей, в 2020 году — 5,050 триллиона рублей, в 2021 году — 4,997 триллиона рублей.