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Экономика

По рукам: как Россия и Азия подвинут США в мировой торговле

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© AFP 2018 / Johannes EiseleТорговый порт в ШанхаеТорговый порт в Шанхае
© AFP 2018 / Johannes Eisele

МОСКВА, 9 июл РИА Новости, Александр Лесных. В Токио прошел очередной раунд переговоров о создании Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Предполагается, что в него войдут 16 азиатских стран, включая Китай, Японию, Индию, Австралию, Южную Корею, Новую Зеландию и все десять государств — членов АСЕАН. Как новое соглашение повлияет на мировую торговлю и что от этого выиграет Россия в материале РИА Новости.

Китайские инвесторы наблюдают за котировками ценных бумаг в брокерской конторе в Пекине, КНР. 6 июля 2018
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории

О том, что Азии нужна зона свободной торговли (ЗСТ), говорили еще на саммите АСЕАН в 2012 году. Столь масштабное экономическое объединение позволит значительно расширить международную торговлю и многократно увеличить взаимные инвестиции, отметил тогда генеральный секретарь организации Сурин Питсуван. А главная выгода — то, что все страны региона, независимо от уровня развития, получат возможность ускоренного экономического роста.

Торговые барьеры

Действительно, избавление от торговых барьеров и прочих подобных препятствий обостряет конкуренцию среди товаропроизводителей, и это хороший стимул к развитию вне зависимости от сферы деятельности. Однако быстро договориться по технической стороне вопроса и перейти к всеобъемлющему сотрудничеству тогда не получилось. Прежде всего потому, что не всем игрокам такая комбинация пришлась по душе.

Российско-индийские учения Индра. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Почему США боятся российско-индийского сотрудничества
С 2008 года переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), к которому должны были присоединиться несколько стран АСЕАН, вели и США. Вашингтон рассчитывал обрести контроль над значительной частью региона в противовес Китаю, чьи геополитические и экономические амбиции сильно беспокоят Белый дом. Но в 2017 году американская политика по этому направлению резко изменилась: Дональд Трамп подписал указ о выходе из соглашения уже на третий день после вступления в должность президента.

Враг моего врага

Сам по себе выход США из ТТП не заставил форсировать переговоры о ВРЭП. А вот торговые войны, развязанные Трампом по всему миру, послужили мощным стимулом. Вашингтон поднял ввозные пошлины и нанес серьезный ущерб ведущим азиатским экономикам. И даже враждующие страны вроде Китая и Индии решили выступить единым фронтом. В результате итоговое соглашение может быть подписано уже в течение года.

"Естественно, это связано с торговыми провокациями, которые Трамп устраивает в глобальных масштабах. Соглашение по ВРЭП будет содействовать интеграции рынка Западно-Тихоокеанского региона, то есть всего рынка Северо-Восточной Азии, серьезно поможет региональному торгово-экономическому развитию", сообщил директор Института изучения мировых экономических процессов Народного университета Китая Цзя Пуцзин в интервью Sputnik China.

Стоит отметить, что потенциал стран, участвующих в переговорах о ВРЭП, позволяет претендовать на роль ведущего мирового экономического объединения. По данным Всемирного банка, с 2012 по 2017 год их общий ВВП вырос с 21,9 до 25,5 триллиона долларов, а доля в общемировом ВВП с 29,3 до 31,6 процента. И это при населении более 3,5 миллиарда человек, то есть 47,5 процента всего человечества.

© ИнфографикаСтраны Всеобъемлющего регионального экономического партнерства
© Инфографика
Страны Всеобъемлющего регионального экономического партнерства

Деньги решают все

Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Берека
Индия снизила пошлины на товары из пяти азиатских стран
Эксперты из Индии отмечают, что новое партнерство не только упростит и повысит эффективность торговли между странами ВРЭП. Расширение экономического сотрудничества ключ к разрешению многолетних территориальных споров. Соглашение укрепит безопасность в регионе, что, в свою очередь, послужит дополнительным стимулом развития.

"Если Китай начнет инвестировать в производственный сектор в Индии, это создаст десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, откроются новые возможности для индийского экспорта. Со временем все это позволит разрешить и дурацкий территориальный конфликт", подчеркивает известный специалист по международным отношениям Мохан Гурусвами.

Однако ВРЭП не станет альтернативой торговле с США для всех стран блока. По мнению члена Ассоциации международных исследований Григория Ярыгина, взаимозависимость между Вашингтоном и странами Азиатского региона сохранится в любом случае.

"Новые экономические союзы внутри Азиатского региона могут быть успешными, но для крупнейших экономик Азии Японии, Китая и Южной Кореи американский рынок слишком значим, они никогда от него не откажутся", полагает он.

Тем не менее в функциональном плане ВРЭП кардинально повлияет на американскую внешнеторговую политику. Санкции против отдельных стран объединения станут просто бессмысленными, так как в рамках ЗСТ возможен реэкспорт. А вводить ограничения против всех участников ВРЭП одновременно и остаться без трети мирового рынка сбыта экономическое самоубийство.

Россия поможет

Покупатели в супермаркете города Фуян в Китае
© AFP 2018 / STR
Китайская прописка: российские бренды захватили рынок Поднебесной
Самое очевидное, в чем Россия способна помочь новому объединению и, разумеется, заработать на этом, поставка энергоресурсов. Ведь экономический рост неразрывно связан с увеличением энергопотребления.

"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 38 миллиардов кубометров газа в год. Благодаря ВРЭП этот объем может увеличиться в разы.

"По нашим среднесрочным прогнозам, к 2035 году потребность в поставках российского трубопроводного газа в Китай составит от 80 до 110 миллиардов кубометров", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Месяц назад в индийский Дахедж поступила первая партия СПГ с Ямала. Контракт предусматривает поставки 3,5 миллиарда кубометров СПГ в Индию ежегодно. А раз российским газом так активно пользуются экономические локомотивы ВРЭП, вполне вероятно, что и "младшие братья" по объединению тоже вскоре последуют их примеру.

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