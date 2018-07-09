По рукам: как Россия и Азия подвинут США в мировой торговле

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Александр Лесных. В Токио прошел очередной раунд переговоров о создании Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Предполагается, что в него войдут 16 азиатских стран, включая Китай, Японию, Индию, Австралию, Южную Корею, Новую Зеландию и все десять государств — членов АСЕАН. Как новое соглашение повлияет на мировую торговлю и что от этого выиграет Россия — в материале РИА Новости.
О том, что Азии нужна зона свободной торговли (ЗСТ), говорили еще на саммите АСЕАН в 2012 году. Столь масштабное экономическое объединение позволит значительно расширить международную торговлю и многократно увеличить взаимные инвестиции, отметил тогда генеральный секретарь организации Сурин Питсуван. А главная выгода — то, что все страны региона, независимо от уровня развития, получат возможность ускоренного экономического роста.
Торговые барьеры
Действительно, избавление от торговых барьеров и прочих подобных препятствий обостряет конкуренцию среди товаропроизводителей, и это хороший стимул к развитию вне зависимости от сферы деятельности. Однако быстро договориться по технической стороне вопроса и перейти к всеобъемлющему сотрудничеству тогда не получилось. Прежде всего потому, что не всем игрокам такая комбинация пришлась по душе.
Враг моего врага
Сам по себе выход США из ТТП не заставил форсировать переговоры о ВРЭП. А вот торговые войны, развязанные Трампом по всему миру, послужили мощным стимулом. Вашингтон поднял ввозные пошлины и нанес серьезный ущерб ведущим азиатским экономикам. И даже враждующие страны вроде Китая и Индии решили выступить единым фронтом. В результате итоговое соглашение может быть подписано уже в течение года.
"Естественно, это связано с торговыми провокациями, которые Трамп устраивает в глобальных масштабах. Соглашение по ВРЭП будет содействовать интеграции рынка Западно-Тихоокеанского региона, то есть всего рынка Северо-Восточной Азии, серьезно поможет региональному торгово-экономическому развитию", — сообщил директор Института изучения мировых экономических процессов Народного университета Китая Цзя Пуцзин в интервью Sputnik China.
Стоит отметить, что потенциал стран, участвующих в переговорах о ВРЭП, позволяет претендовать на роль ведущего мирового экономического объединения. По данным Всемирного банка, с 2012 по 2017 год их общий ВВП вырос с 21,9 до 25,5 триллиона долларов, а доля в общемировом ВВП — с 29,3 до 31,6 процента. И это при населении более 3,5 миллиарда человек, то есть 47,5 процента всего человечества.
Деньги решают все— ключ к разрешению многолетних территориальных споров. Соглашение укрепит безопасность в регионе, что, в свою очередь, послужит дополнительным стимулом развития.
"Если Китай начнет инвестировать в производственный сектор в Индии, это создаст десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, откроются новые возможности для индийского экспорта. Со временем все это позволит разрешить и дурацкий территориальный конфликт", — подчеркивает известный специалист по международным отношениям Мохан Гурусвами.
Однако ВРЭП не станет альтернативой торговле с США для всех стран блока. По мнению члена Ассоциации международных исследований Григория Ярыгина, взаимозависимость между Вашингтоном и странами Азиатского региона сохранится в любом случае.
"Новые экономические союзы внутри Азиатского региона могут быть успешными, но для крупнейших экономик Азии — Японии, Китая и Южной Кореи — американский рынок слишком значим, они никогда от него не откажутся", — полагает он.
Тем не менее в функциональном плане ВРЭП кардинально повлияет на американскую внешнеторговую политику. Санкции против отдельных стран объединения станут просто бессмысленными, так как в рамках ЗСТ возможен реэкспорт. А вводить ограничения против всех участников ВРЭП одновременно и остаться без трети мирового рынка сбыта — экономическое самоубийство.
Россия поможет— поставка энергоресурсов. Ведь экономический рост неразрывно связан с увеличением энергопотребления.
"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 38 миллиардов кубометров газа в год. Благодаря ВРЭП этот объем может увеличиться в разы.
"По нашим среднесрочным прогнозам, к 2035 году потребность в поставках российского трубопроводного газа в Китай составит от 80 до 110 миллиардов кубометров", — заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Месяц назад в индийский Дахедж поступила первая партия СПГ с Ямала. Контракт предусматривает поставки 3,5 миллиарда кубометров СПГ в Индию ежегодно. А раз российским газом так активно пользуются экономические локомотивы ВРЭП, вполне вероятно, что и "младшие братья" по объединению тоже вскоре последуют их примеру.