Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг занял третье место в обновленном рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg.

Состояние Цукерберга составило 81,6 миллиарда долларов. Таким образом, он опередил американского инвестора Уоррена Баффета с показателем в 81,2 миллиарда долларов.

Цукербергу удалось увеличить свое состояние благодаря росту акций Facebook в пятницу на 2,4 процента.

Лидерами рейтинга по-прежнему остались руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, состояние которых составило 142 и 94,2 миллиарда долларов соответственно.

Таким образом, в первой тройке списка впервые оказались предприниматели, занимающиеся информационными технологиями, сообщает агентство.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых у миллиардеров есть доля. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.