Трамп оскорбил ОПЕК призывом увеличить добычу нефти, заявили в Иране

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "оскорбил" ОПЕК, призвав организацию увеличить добычу нефти и снизить цену на нее, заявил в пятницу министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью государственному телевидению Ирана.

"Фундаментальный принцип ОПЕК заключается в том, что нефтяной рынок не должен быть политизирован, и что политические вопросы не должны вмешиваться в положение дел на рынке, чтобы конечную цену на нефть определяли спрос и предложение", — заявил Зангане.

Как считает министр, действия Трампа стали причиной роста цен на нефть в последнее время. "Унизительное требование Трампа к некоторым членам ОПЕК" увеличить объемы добычи "крайне оскорбительно для народов этих стран", передает телеканал слова министра. "Это подорвет их национальный суверенитет и дестабилизирует нефтяной рынок", — сказал Зангане.

Ранее представитель Ирана в ОПЕК заявил, что из-за сбоев в поставках, вызванных действиями и риторикой Трампа, цена на нефть может подняться выше 100 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 5 июля сообщил в Twitter, что ОПЕК, определяя цены на нефть, способствует росту цен на бензин, и призвал организацию снизить их. Еще раньше в эфире Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также в Twitter призывал страны ОПЕК увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, чтобы сдерживать цены на это сырье.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США кроме того пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти.