Минск и Москва разработают дорожную карту снижения тарифов на роуминг

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились до 1 августа разработать "дорожную карту" поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи, сообщила в субботу пресс-служба министерства связи и информатизации республики.

Ранее, в четверг, глава Минкомсвязи РФ Константин Носков встретился в Москве с белорусским коллегой Сергеем Попковым, обсуждался вопрос отмены роуминга между двумя странами.

"В рамках переговоров … были обсуждены вопросы дальнейшей гармонизации структуры отношений белорусских и российских операторов связи с целью повышения доступности услуг связи в роуминге на территории Союзного государства. По результатам переговоров сторонами была достигнута договоренность о разработке до 1 августа 2018 года "дорожной карты" поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между белорусскими и российскими операторами связи", — говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.

По информации пресс-службы, стороны также договорились о проведении 10 августа в Смоленске совместного заседания коллегий двух профильных министерств "с целью дальнейшего обсуждения актуальных вопросов сотрудничества".

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.

В марте 2018 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит.