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Экономика

Яблоко раздора: Samsung проиграла Apple многолетний конфликт из-за iPhone

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© AP Photo / Paul Sakuma, FileГенеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 годГенеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 год
© AP Photo / Paul Sakuma, File

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Гиганты мобильного рынка Apple и Samsung завершили патентный конфликт, длившийся с 2011 года. Семь лет они бились в судах, и вот в конце июня суд Калифорнии поставил точку в этой истории: все споры урегулированы. Где именно обнаружили плагиат и в воровстве каких технологий обвиняли друг друга флагманы — в материале РИА Новости.

Старт продаж iPhone X в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Переполох на рынке

В далеком 2007 году iPhone произвел переворот на рынке. В один миг гаджеты большинства тогдашних тяжеловесов оказались устаревшими, а для пользователей по всему миру "кирпичик" от Apple стал телефоном мечты. Американская компания задавала стандарты: игроки быстро поняли, как именно должны выглядеть мобильные устройства. Гонка переросла в патентные войны — и между лидерами рынка, и между увядавшими экс-чемпионами вроде Motorola и Blackberry.

В условиях бурной трансформации рынка никто не хотел отставать от "короля сцены", и игроки массово устремились в суды — сражаться за права на беспроводные технологии, иконки, элементы управления и много чего еще.

Статуя Android
© AFP 2018 / Jeff Pachoud
Поедатель "яблок": как убыточный Android стал лидером мобильного рынка
Параллельно триумфу iPhone рынок переживал и стремительное восхождение Android. Мобильная операционная система за три года превратилась из умиравшего стартапа в лидера глобального рынка. На нее пересело большинство производителей.

Главным же игроком, сумевшим максимально раскрыть всю мощь Android в своих девайсах, стал южнокорейский Samsung. В 2011 году устройством года на Android признали смартфон Galaxy Nexus — прародитель знаменитой линейки, разработанный Samsung вместе с Google. Тогда же внимание на корейцев обратила Apple, уже судившаяся со многими из своих последователей.

© GoogleОперационная система Android 4.0 на смартфоне Galaxy Nexus
© Google
Операционная система Android 4.0 на смартфоне Galaxy Nexus

Apple пошла в наступление

Создатели яблочного смартфона заявили: в Galaxy корейский производитель использовал технологии и элементы дизайна, патенты на которые принадлежат Apple. Деньги потребовали за нарушение дизайн-патентов — скругленные углы телефона и их защитное покрытие, расположение иконок на экране — и за воровство пяти запатентованных технологий, в том числе slide-to-unlock (функция разблокировки дисплея), pinch-to-zoom (увеличение картинки касанием двумя пальцами экрана) и bounce-back (отскакивающая назад картинка в момент, когда пользователь отпускает ее).

"В своей линейке устройств Galaxy Samsung раболепно скопировал технологии и дизайн смартфона iPhone и планшета iPad", — сообщили представители Apple и пообещали добиться запрета продажи ряда корейских смартфонов на американском рынке.

Samsung в долгу не остался, ответив исками, в одном из которых обвинил Apple в незаконном использовании своих технологий беспроводной связи.

© Fotolia / AyayoНабор иконок, аналогичный использованным в iOS
© Fotolia / Ayayo
Набор иконок, аналогичный использованным в iOS

Samsung собрала мелочь

В общей сложности к 2012 году компании подали друг против друга по всему миру более 50 исков. Американский суд встал на сторону истцов, отклонив все встречные иски южнокорейского концерна и определив компенсацию в пользу Apple в размере миллиарда долларов — в два раза меньше того, что требовало обвинение.

Впрочем, запрета на продажи устройств Samsung на американском рынке не последовало. А это, как говорят эксперты, было главной целью.

"Для двух технологических гигантов важны не столько огромные штрафы, сколько возможность убрать с рынка целый ряд устройств конкурента", — отметил тогда патентный аналитик Флориан Мюллер из FOSS Patents.

На проигрыш в суде корейцы ответили своеобразно: к офису Apple в Купертино подогнали 30 грузовиков, в которых было 20 миллиардов пятицентовых монет. Поначалу никто не собирался разгружать грузовики, посчитав происходящее ошибкой.

© REUTERS / Steve Marcus/FilesГлава Samsung Group Ли Кун Хи
© REUTERS / Steve Marcus/Files
Глава Samsung Group Ли Кун Хи

Но, как информировал Bloomberg, гендиректор Samsung Ли Кун Хи лично позвонил главе Apple Тиму Куку и объяснил, что именно так компания намерена выплатить истцам компенсацию в миллиард долларов.

И хотя суд в целом встал на сторону Apple, выбить "мелочь" из конкурента удалось и Samsung. Так, например, корейцы доказали, что Apple нарушила патенты Samsung, связанные с работой фотокамеры. Компенсация, впрочем, оказалась мизерной — всего 158 тысяч долларов.

В конце 2015 года суд снизил сумму штрафа Samsung вдвое — до 548 миллионов, а в марте 2016-го, после апелляции — до 399 миллионов. Потом, правда, опять повысил на 140 миллионов.

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь о время презентации смартфона Xiaomi Note. 15 января 2015
© AP Photo / Ng Han Guan
Миссия выполнима: как китайцы сражаются за глобальный рынок смартфонов

Проспали рынок в судах

Разработчики iPhone не раз подчеркивали: судебная тяжба с Samsung всегда "была чем-то большим, чем спор из-за денег". В мае 2018-го корейскую компанию обязали выплатить Apple 540 миллионов долларов, и, возможно, это решение стало бы очередным раундом противостояния двух гигантов, после которого они бы продолжили "бодаться". Но спустя месяц компании внезапно объявили: они договорились больше не судиться.

© Фото : XiaomiСмартфон Xiaomi Mi 3
© Фото : Xiaomi
Смартфон Xiaomi Mi 3

Условия, на которых противники пришли к соглашению, не раскрываются, однако, как пояснили в суде, "все остававшиеся иски и встречные иски урегулированы без права предъявления новых исков по этому делу". Стороны подтвердили: больше никаких претензий друг к другу они не имеют.

С чем это связано? Возможно, с тем, что теперь и перед Apple, и перед Samsung стоит не менее сложная задача: вернуть себе прежние позиции. Пока конкуренты увлеченно судились, их доли на рынке неуклонно сокращались — пирог планомерно отъедали китайские производители. По итогам прошлого года шесть мест в десятке крупнейших компаний глобального рынка смартфонов заняли китайцы. Вернуть былое безоговорочное лидерство Apple и Samsung уже вряд ли удастся: китайские компании дают потребителям все те же технологии по гораздо более привлекательной цене. 

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Экономика
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
cbgoldman
Жадность рождает бедность. Китайцам браво, яблочникам - в дорогу вслед за Мотором и Блекбери
08:27
07.07.2018
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Lenar Ahin
Патент на "скругленные углы телефона" - т. е. патент на скругленный прямоугольник. У меня в Word'е его можно нарисовать. Куда смотрит Apple? Где иск к Microsoft?
08:39
07.07.2018
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