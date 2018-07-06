Эксперт назвал новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому" политическим пиаром

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. У нового иска украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" на 11,58 миллиарда долларов нет перспектив, заявил RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, решение "Нафтогаза" вновь обратиться в Стокгольмский арбитраж может быть связано с предстоящей президентской кампанией на Украине.

"Не представляю, на что конкретно рассчитывает "Нафтогаз". <…> Понятно, что в нынешнем положении, когда Стокгольмский арбитраж придумывает санкции там, где они не прописаны, может быть всякое. Но если исходить из нормального ведения дел и адекватной юридической практики, то, на мой взгляд, шансов никаких. Это не более чем политический пиар", — сказал он.

Фролов напомнил, что в феврале суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов, хотя всего украинская сторона хотела получить около 16 миллиардов.

"Если мы вычтем из 16 миллиардов 4,63 миллиарда, то примерно и получается та сумма, о которой они сейчас говорят. То есть в принципе суд уже сказал: "Уймитесь!" Но "Нафтогаз" не унимается", — пояснил эксперт.

В пятницу "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск против "Газпрома", требуя пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Денежные требования украинская компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав российскую сторону выплатить 2,56 миллиарда долларов. В марте "Газпром" обжаловал их, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.