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Экономика

Греф рассказал о противодействии кибермошенничеству в Сбербанке

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГерман Греф на пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасностиГерман Греф на пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Центр киберзащиты Сбербанка фиксирует, что в 3-4% случаев от всех попыток мошенничеств киберпреступники при атаках на средства клиентов крупнейшего российского банка достигают своих целей, остальная доля — это решённые вопросы, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Международный конгресс по кибербезопасности
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Я получаю еженедельно отчёт о работе Security Operation Center. Там из недели в неделю повторяются одни и те же цифры — 96-97% — эффективность нашей системы противодействия мошенничеству. 3-4% это то, когда киберпреступники достигли своих целей", — сказал он.

Греф отметил, что Сбербанк ни разу не взломали, однако клиенты банка полностью не защищены. "Да, мы как банки часто гордимся тем, что нас — Сбербанк — ни разу не взломали. А давайте поговорим о клиентах Сбербанка? Так ли защищены клиенты Сбербанка, как мы? Термин у нас очень нелюбимый — это социальная инженерия. И честный ответ — наши клиенты не защищены. Делаем ли мы достаточно для того, чтобы наши клиенты были защищены? Нет, не достаточно", — пояснил он.

Здание Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Глеб Котов
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По его словам, Сбербанк чувствует серьёзную ответственность перед клиентами, которые используют цифровые продукты крупнейшего российского банка. "Они пользуются мобильными устройствами, дистанционными услугами и они не освоили до конца киберграммотность. Чья это ответственность? Наша? Государства? Кто это может решить — мы, или государство, или граждане сами? Ну конечно вместе!", — резюмировал он.

По его словам, если не будет коллаборации государств и бизнеса, преступники "точно нас победят". "Когда я имею ввиду нас, я имею ввиду, конечно же, в первую очередь не сами корпорации, а наших клиентов", — заключил Греф.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
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