Греф рассказал о противодействии кибермошенничеству в Сбербанке

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Центр киберзащиты Сбербанка фиксирует, что в 3-4% случаев от всех попыток мошенничеств киберпреступники при атаках на средства клиентов крупнейшего российского банка достигают своих целей, остальная доля — это решённые вопросы, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф отметил, что Сбербанк ни разу не взломали, однако клиенты банка полностью не защищены. "Да, мы как банки часто гордимся тем, что нас — Сбербанк — ни разу не взломали. А давайте поговорим о клиентах Сбербанка? Так ли защищены клиенты Сбербанка, как мы? Термин у нас очень нелюбимый — это социальная инженерия. И честный ответ — наши клиенты не защищены. Делаем ли мы достаточно для того, чтобы наши клиенты были защищены? Нет, не достаточно", — пояснил он.
По его словам, если не будет коллаборации государств и бизнеса, преступники "точно нас победят". "Когда я имею ввиду нас, я имею ввиду, конечно же, в первую очередь не сами корпорации, а наших клиентов", — заключил Греф.