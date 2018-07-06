"Вертолеты России" разработали проект нового гражданского вертолета

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" разработал аванпроект нового гражданского вертолета среднего класса, следует из годового отчета компании, опубликованного в пятницу.

"Разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета (ПСКВ), получено положительное заключение ФГУП "ЦАГИ" (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского – ред.)" — говорится в документе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте компании в 2015 году, ПСКВ (RACHEL) — перспективный коммерческий вертолет в среднем весовом сегменте. Реализация программы ПСКВ призвана устранить дефицит в продуктовой линейке холдинга и обеспечить требуемый уровень продаж гражданских средних вертолетов на мировом рынке как в среднесрочной, так и в дальней перспективе.