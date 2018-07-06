"Пятерка" и Иран изучат способы торговли независимо от США

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты "пятерки" и Ирана изучат способы, позволяющие вести торговлю с Тегераном независимо от решения США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц договоренности по иранской ядерной программе.

"Мы договорились — хотя это было и непросто сделать, учитывая не всегда совпадающие интересы европейской "тройки", Китая, России и самого Ирана, — что механизм совместной комиссии на уровне экспертов будет в постоянном режиме рассматривать варианты, которые позволят независимо от решения Соединенных Штатов продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в рамках СВПД, и обеспечивать такие методы ведения торгово-экономических связей с Ираном, которые не будут зависеть от прихоти Соединенных Штатов", — сообщил журналистам российский министр.

Он напомнил, что решение прекратить бизнес с Ираном под угрозой экстерриториальных санкций со стороны США уже озвучили ряд французских компаний, в частности, Total.

"Французские коллеги объяснили, что здесь они ничего поделать не могут. То, что они могут сделать, — это коллективно, индивидуально разработать такие формы торговли и расчетов с Ираном, которые не будут зависеть от доллара, грубо говоря, и которые будут вестись по линии компаний, видящих в торговле с Ираном большую выгоду, нежели в торговле с Соединенным Штатами", — пояснил Лавров.