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Экономика

Медведев подписал постановление о пошлинах на товары из США‍

(обновлено: 18:08 06.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на отдельные товары из США. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аналитик прокомментировал ответные меры России на пошлины США
Постановление вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Этот шаг стал ответом на введение Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий. Мера коснется продукции, аналоги которой производятся в России. Размер дополнительных сборов составит от 25 до 40 процентов.

"В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", — отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов.

На первом этапе объем пошлин составит 87,6 миллиона долларов в год — это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право. Сборы еще на 450 миллионов введут через три года или по решению ВТО, если организация сделает вывод о несоответствии американских мер ее правилам.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Сухофрукты из США в супермаркете в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Ограничения в торговле грозят мировой рецессией, заявили в Fitch
Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уведомила ВТО о возможном введении пошлин на американские товары на 537,6 миллиона долларов в год. В июне Орешкин заявил, что в их число войдет строительно-дорожная техника и некоторые другие товары, но лекарств среди них не будет.

В июне Россия также подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США.

Поддержка российских производителей

Ответные пошлины на американские товары поддержат отечественных производителей аналогичной продукции, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.

Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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"Естественно, наши ответные меры направлены прежде всего на поддержку наших производителей, то есть речь не идет о тех позициях, которые мы сами не производим либо производим в недостаточном количестве. Речь идет только о том оборудовании, которое на потоке в России, и, конечно же, наши производители от этого выиграют", — заявил он РИА Новости.

По словам Падалко, это политическая мера и избежать ее было нельзя. "Россия не могла не отреагировать на санкции, которые были введены. На наш взгляд, ответ дозированный, грамотный, правильный. Прежде всего он настроен на облегчение работы на нашем внутреннем рынке российских производителей", — уверен вице-президент ТПП.

Говоря о восприятии таких "торговых войн" в деловых кругах, собеседник агентства отметил, что их отношение к данному вопросу не может быть однозначно положительным. "Это ущерб нашему сотрудничеству, это сужает рамки нашего общения. И даже пусть в глобальном масштабе цифры по экспорту небольшие, они негативно отражаются на тех предприятиях, которых это касается. Поэтому, конечно, бизнес-сообщество в целом не поддерживает двустороннюю санкционную политику", — заключил Падалко.

Мнение AmCham

Говорить об эффекте российских пошлин пока преждевременно, однако они приведут к росту цен на американскую продукцию, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий
"Мы не сторонники торговых войн и вместе с US Chamber of Commerce заявляли о том, что расширение со стороны США тарифов и квот на другие страны спровоцирует ответную реакцию с их стороны и поставит под угрозу экономический рост. Торговые войны негативно влияют на международные торгово-экономические отношения и зачастую отражаются не лучшим образом на отношениях стран в целом", — заявил Родзянко.

Он отметил, что нужно еще изучить документы, чтобы оценить, какой ущерб это может нанести бизнесу. "Можно предположить, что некоторые специализированные компании теперь могут потерять преимущества перед конкурентами исключительно из-за выросшей цены на продукцию, пусть и гораздо более совершенную", — полагает собеседник агентства.

"Что касается имиджевых потерь, то вряд ли здесь этот вопрос релевантен. Скорее стоит говорить об экономических потерях, причем не только для бизнеса, но и в целом для экономики обеих стран", — заключил Родзянко.

От ворот поворот
© Виталий Подвицкий
От ворот поворот
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0
Уругвай
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06 июля 21:00
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